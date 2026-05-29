El acusado por la desaparición de Agostina sostiene que la nena del video es su hija, aseguró que su cliente sostiene que es su hija de 11. Según explicó el letrado, Barrelier afirmó desde la cárcel que las imágenes corresponden a unaAdemás, la defensa rechazó versiones que vinculan la vivienda de barrio Cofico con actividades relacionadas al consumo de drogas o reuniones de la barra de Instituto. El abogado señaló que Barrelier es simpatizante del club, pero, por lo que manifestó preocupación por la exposición pública del domicilio.Dramática búsqueda de Agostina: el fiscal aseguró que todas las pistas apuntan a Córdoba A casi una semana de la desaparición de Agostina, la adolescente de 14 años, el fiscal Raúl Garzón afirmó que la ubica dentro de la provincia de Córdoba. Aunque evitó brindar detalles por el secreto de sumario, sostuvo que toda la evidencia reunida hasta el momento indica queEl funcionario señaló que el epicentro de la búsqueda continúa siendo Córdoba y remarcó que la Justicia y la Policía trabajan con todos los recursos disponibles para intentar dar con el paradero de la menor.Un video, llamadas sospechosas y una declaración contradictoria: las pistas clave en la búsqueda de Agostina El detenido por la desaparición de Agostina estaría en pareja con la madre de la adolescente y tendría antecedentes. (TN: Alerta Sofía)., permanece desaparecida desde la noche del sábado 23 de mayo en Córdoba. Según las investigaciones en curso, la última imagen registrada la muestra ingresando a una casa ubicada en la calle Campillo 878, en compañía deLa conmoción por su paradero se extiende por toda la provincia, con operativos de búsqueda que ya superan los cinco días.

El acusado por la desaparición de Agostina sostiene que la nena del video es su hija, aseguró que su cliente sostiene que es su hija de 11.

Según explicó el letrado, Barrelier afirmó desde la cárcel que las imágenes corresponden a unaAdemás, la defensa rechazó versiones que vinculan la vivienda de barrio Cofico con actividades relacionadas al consumo de drogas o reuniones de la barra de Instituto. El abogado señaló que Barrelier es simpatizante del club, pero, por lo que manifestó preocupación por la exposición pública del domicilio.

Dramática búsqueda de Agostina: el fiscal aseguró que todas las pistas apuntan a Córdoba A casi una semana de la desaparición de Agostina, la adolescente de 14 años, el fiscal Raúl Garzón afirmó que la ubica dentro de la provincia de Córdoba. Aunque evitó brindar detalles por el secreto de sumario, sostuvo que toda la evidencia reunida hasta el momento indica queEl funcionario señaló que el epicentro de la búsqueda continúa siendo Córdoba y remarcó que la Justicia y la Policía trabajan con todos los recursos disponibles para intentar dar con el paradero de la menor.

Un video, llamadas sospechosas y una declaración contradictoria: las pistas clave en la búsqueda de Agostina El detenido por la desaparición de Agostina estaría en pareja con la madre de la adolescente y tendría antecedentes. (TN: Alerta Sofía). , permanece desaparecida desde la noche del sábado 23 de mayo en Córdoba.

Según las investigaciones en curso, la última imagen registrada la muestra ingresando a una casa ubicada en la calle Campillo 878, en compañía deLa conmoción por su paradero se extiende por toda la provincia, con operativos de búsqueda que ya superan los cinco días





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