El acusado del asesinato de Lara Gutiérrez rechaza el video como prueba

Tony Janzen Valverde solicita pericias antropométricas y faciales para impugnar su identificación en el triple crimen de Florencio Varela.

El principal imputado por el asesinato de Lara Gutiérrez, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, ha rechazado formalmente la validez de una grabación de video que lo identifica como uno de los agresores. Desde su ubicación en la cárcel de Ezeiza, el acusado anunció que interpondrá una serie de solicitudes periciales detalladas para demostrar científicamente que no participó en la violencia ocurrida en septiembre de 2025.

Impugnación del video forense

La defensa de Tony Janzen Valverde Victoriano cuestiona directamente la identificación visual realizada a partir de un clip audiovisual incorporado a las pruebas de la investigación. El detenido sostuvo públicamente que está dispuesto a someterse a un peritaje antropométrico riguroso para eliminar cualquier incógnita sobre su identidad. Además, advirtió que cualquier resultado, por mínimo que sea, podría ser utilizado en su contra por la fiscalía y el tribunal correspondiente.

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Origen de la grabación filtrada

El archivo multimedia, que tiene una duración aproximada de tres minutos, muestra a dos hombres sujetando violentamente a Gutiérrez mientras un tercer individuo le amputa un dedo bajo las órdenes explícitas de Tony Janzen Valverde Victoriano. Este material fue descubierto el 16 de octubre por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Moreno, dentro del teléfono celular de Daniel Tello Chacón.

Solicitudes periciales y amenazas

La estrategia legal de la defensa incluye no solo estudios antropométricos, sino también pruebas scopométricas, faciales y de voz para desvirtuar la autoría. Por otra parte, el detenido conocido como Pequeño J informó que ha recibido amenazas de muerte de otros internos tras la difusión de las imágenes. Ha denunciado estos hechos asegurando que varios presos buscan tomar represalias contra su vida debido a la exposición pública.

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Investigación por filtración judicial

El juez Rodríguez dispuso abrir una investigación por presunta violación de secretos para determinar la identidad de quienes difun-dieron el material, dado que formaba parte de una causa judicial reservada. El abogado defensor indicó que se presentarán como querellantes la próxima semana para impulsar la causa y individualizar a los responsables de la filtración ilegal.

Irregularidades en la cadena de custodia

Además de las pruebas biológicas y de voz, la defensa intentará impugnar la grabación como prueba válida debido a supuestas irregularidades en la cadena de custodia. Los leales señalan defectos en el traslado del material entre los distintos expedientes judiciales, lo que podría invalidar su ingreso al proceso. Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, es señalado por los investigadores como otro presunto integrante de la organización narcocriminal vinculada al triple femicidio.