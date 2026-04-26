El abuelo de Lucio Dupuy acompaña a la familia de Ángel López y exige justicia

Ramón Dupuy viajó a Comodoro Rivadavia para apoyar a la familia de Ángel López, víctima de presunto maltrato fatal, y denunció la falta de acción de las instituciones ante la vulneración de derechos de la infancia. Reclama la implementación de la Ley Lucio en todo el país.

El abuelo de Lucio Dupuy , Ramón Dupuy, realizó un significativo viaje a Comodoro Rivadavia con el propósito de brindar apoyo y solidaridad a la familia de Ángel López , quienes se enfrentan a una ardua batalla en busca de justicia tras la trágica muerte del niño.

La presencia de Dupuy en la Patagonia argentina no es casualidad; él percibe una inquietante similitud entre el caso de Ángel y la dolorosa experiencia que su propia familia vivió con Lucio. En declaraciones a la prensa, Ramón Dupuy expresó su profunda consternación y describió el caso de Ángel como un reflejo, una reproducción exacta de las circunstancias que rodearon la muerte de su nieto.

Esta analogía lo impulsa a cuestionar con firmeza a las instituciones y a los profesionales que tienen la responsabilidad de proteger los derechos de los niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Dupuy no escatimó críticas hacia la aparente inacción y desidia de los organismos encargados de la protección infantil y del sistema judicial a nivel nacional.

Señaló que la falta de diligencia y la negligencia en la intervención ante señales de abuso o maltrato infantil permiten que tragedias como estas se repitan. En particular, cuestionó el desempeño de la defensoría de menores, los asistentes sociales, los psicólogos y los jueces, sugiriendo que su respuesta a menudo es insuficiente o tardía.

El abuelo de Lucio lamentó profundamente que, a pesar de la concienciación generada por el caso de su nieto y el intenso trabajo de su familia para promover cambios, las lecciones no parecen haber sido aprendidas. El asesinato de Ángel, según sus palabras, demuestra que la sociedad aún no ha logrado proteger adecuadamente a los niños más vulnerables.

La familia de Ángel, compuesta por Luis, el padre biológico, y Lorena, la madre del corazón de Ángel, se encuentra devastada por la pérdida. Ramón Dupuy compartió con ellos su comprensión y empatía, recordando el profundo dolor que su propia familia experimentó hace cuatro años. Les aseguró que la Asociación Lucio Dupuy estará presente para brindarles apoyo incondicional durante todo el proceso, reconociendo la magnitud del sufrimiento que están atravesando.

La investigación en curso se centra en determinar si la madre y no el padrastro fue la responsable de los golpes que llevaron a la muerte de Ángel, lo que añade una capa de complejidad y dolor a la situación. Además de expresar su solidaridad con la familia de Ángel, Ramón Dupuy aprovechó la oportunidad para reiterar la importancia de la Ley Lucio, una legislación aprobada en 2023 con el objetivo de fortalecer la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en Argentina.

Dupuy destacó que la ley es un instrumento valioso para prevenir y abordar casos de maltrato infantil, pero lamentó que solo la provincia de Córdoba haya tomado medidas concretas para reglamentarla y aplicarla con severidad. La reglamentación de la ley implica la definición de protocolos y procedimientos claros para la intervención de los organismos de niñez y la imposición de sanciones más rigurosas a quienes incumplan sus deberes de protección.

Dupuy enfatizó que, de haber estado plenamente reglamentada en todas las provincias, el caso de Ángel podría haberse evitado. Por ello, se comprometió a continuar luchando para que la Ley Lucio sea implementada en todo el país, con el fin de garantizar que todos los niños y adolescentes estén protegidos contra el abuso y la negligencia.

La Asociación Lucio Dupuy se ha convertido en un referente en la defensa de los derechos de la infancia y continuará brindando apoyo a las familias que han sido víctimas de tragedias similares, ofreciendo acompañamiento emocional, asesoramiento legal y promoviendo la concienciación social sobre la importancia de proteger a los niños





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