El abogado Abelado de la Espriella confirma su identidad como ateo y organiza un santo rosario con Eduardo Verasteguí

El abogado Abelado de la Espriella, quien hasta hace unos años se definía como ateo, terminó su recorrido proselitista organizando un santo rosario en compañía del actor mexicano Eduardo Verasteguí, referente conservador y que apoya su aspiración. De la Espriella llega a la primera vuelta electoral de este domingo en mejores condiciones que su rival de la oposición, la senadora Paloma Valencia.

El abogado Abelado de la Espriella, quien hasta hace unos años se definía como ateo, terminó su recorrido proselitista organizando un santo rosario en compañía del actor mexicano Eduardo Verasteguí , referente conservador y que apoya su aspiración.

De la Espriella llega a la primera vuelta electoral de este domingo en mejores condiciones que su rival de la oposición, la senadora Paloma Valencia. En algunas de las últimas encuestas, el abogado la supera a la senadora en la disputa por el segundo lugar detrás del senador Ivan Cepeda. En el War Room de De la Espriella aseguran tener, incluso, sondeos que hablan de un empate técnico con el senador de centro izquierda.

Todas las miradas de ese comando electoral están puestas en el universo de los indecisos y de quienes de abstienen de votar, que en Colombia suele ser el 50% del padrón. Según señalan a LPO desde la campaña de De la Espriella, el ascenso mediático de 'El Tigre' impulsará a las casillas de votación a los ciudadanos que habitualmente no concurren, especialmente en las zonas del país castigadas por la violencia. El otro punto clave sería el de los indecisos.

De la Espriella espera lograr fuertes apoyos en las zonas del Caribe colombiano, donde las personas suelen decidir su voto el mismo día de la elección





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