Un informe del Instituto Gino Germani revela que el 72% de los empleados percibe menos de $1.500.000, superando la Canasta Básica Total. La precarización laboral impulsa la pobreza estructural en el segundo trimestre de 2026.

Un nuevo relevamiento elaborado por el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) pone en evidencia una profunda crisis laboral en Argentina: durante el segundo trimestre de 2026, el 72% de los trabajadores del país no logró cubrir la Canasta Básica Total (CBT). Esta cifra, fijada en $1.500.000 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC) para una familia tipo conformada por dos adultos y dos niños, demuestra que mantener un empleo ya no garantiza la supervivencia económica por encima del umbral de pobreza.

Salarios insuficientes en sectores críticos

La precarización salarial afecta de manera desproporcionada a las categorías laborales más vulnerables. Entre los asalariados informales, el 89% percibe ingresos por debajo de la línea de indigencia, con promedios salariales drásticamente rezagados. En la rama de la construcción, los sueldos rondan los $762.000; en el comercio, bajan a $729.000; y en servicios de alojamiento y comidas, se sitúan en $682.000. Por su parte, entre los cuentapropistas de baja calificación en la industria manufacturera, el 85% se encuentra por debajo del umbral de pobreza, con ingresos promedio de apenas $570.000.

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Dualidad estructural del mercado de trabajo

Existe una distorsión marcada entre los sectores económicos más dinámicos y la masa empleada. Aunque ramas como la intermediación financiera, el agro, la minería y la energía crecieron un 6,4% entre 2025 y 2026, absorben solo el 3,5% de la fuerza laboral total. En estos sectores de alto rendimiento, la vulnerabilidad es menor, con solo el 8% de los trabajadores en minería y canteras, el 31% en finanzas y el 35% en electricidad y gas con salarios insuficientes. En contraste, actividades que concentran al 43,5% de la población activa registran índices de vulnerabilidad alarmantes, alcanzando el 98% en el servicio doméstico y el 86% tanto en alojamiento como en construcción.

Factores laborales impulsan la expansión de la pobreza

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 indican que 3,1 millones de personas ingresaron a la pobreza en aglomerados urbanos, mientras que 2,3 millones lograron salir, dejando un saldo neto de 867.000 nuevos pobres. Las razones laborales explicaron el 80,1% de estas entradas: la pérdida del puesto de trabajo representó el 37,5% de los casos, y el deterioro de los ingresos de quienes siguieron empleados, el 40,5%, dividido entre una caída del salario real por hora del 23,1% y una reducción de la jornada laboral del 17,4%.

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Desalojo de plazas formales y ascenso informal

El mercado laboral ha experimentado una transformación cualitativa negativa, con una reducción neta de 498.645 puestos asalariados registrados entre el tercer trimestre de 2023 y el segundo de 2026, pese a un crecimiento global de 163.731 ocupados. Esta expansión se basó principalmente en la incorporación de 431.698 cuentapropistas de baja calificación, 141.130 de alta calificación y 42.061 asalariados informales. Como consecuencia, casi 8 de cada 10 nuevos empleos creados desde 2023 tienen carácter precario, representando el 76% del total.

La proporción más baja de empleo formal

La estructura del empleo registrado ha cambiado drásticamente en los últimos años. Hacia el segundo trimestre de 2026, los asalariados formales pasaron a representar únicamente el 44% del total de ocupados. Esta cifra marca la proporción más baja observada desde el inicio de la serie estadística en 2016. A diferencia de la pobreza estructural histórica, los sectores afectados presentan un perfil integrado por adultos en edad activa, con mayor nivel educativo y residentes en el Gran Buenos Aires, lo que evidencia que la pobreza actual está fuertemente ligada a la desintegración de la calidad del empleo formal.