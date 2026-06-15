El 10 de Brasil se somete a nuevos exámenes después de una lesión en el gemelo derecho

El 10, jugador de Brasil, se sometió a nuevos exámenes después de una lesión en el gemelo derecho. El equipo de Brasil se enfoca en el partido contra Haití el próximo viernes en Filadelfia. El entrenador Carlo Ancelotti jugó una carta fuerte al convocarlo, pero es incierto cuándo podrá estar a disposición.

El 10, que lleva casi un mes lesionado, se sometió a nuevos exámenes este lunes. Brasil lo espera. Luego de la presentación con gusto a poco ante Marruecos, Brasil se enfoca en el partido contra Haití , el próximo viernes en Filadelfia.

Y más allá de los cambios que pueda realizar Carlo Ancelotti para mejorar el rendimiento de la Canarinha, a casi un mes de su lesión en el gemelo derecho (el 17 de mayo en el partido entre Santos y Coritiba por el Brasileirao), el 10 fue sometido este lunes a nuevos exámenes. Imágenes para ver cómo sigue evolucionando la zona.

El pasado sábado, ante los marroquíes, Ney, de 34 años, formó parte de la delegación para apoyar a sus compañeros, pero no realizó trabajos en la entrada en calor en el campo de juego. Permaneció a un costado, junto a los colaboradores, brindando obviamente apoyo al resto del equipo. Nada más. Luego, se sentó en el banco de suplentes, saludó a terceros con su habitual buena onda y luego sufrió por el 1-1 de su seleccionado.

Ancelotti jugó una carta fuerte al convocarlo por lo que representa dentro y fuera de la cancha. Pero, por el momento, es incierto afirmar cuándo podrá estar a disposición. Habrá que esperar los resultados de los últimos exámenes y ver qué sucede en las siguientes prácticas, si ya puede moverse a la par del grupo con normalidad. A priori, es el siguiente paso de su recuperación: entrenarse en óptimas condiciones para ayudar desde lo futbolístico.

Por ahora, su presencia ante Haití dentro de unos días es una utopía. ¿Cuándo será entonces el estreno en su cuarto Mundial?





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