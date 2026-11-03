Ejército Argentino licita vehículos blindados 4x4 para reforzar reconocimiento

El Ejército Argentino abre licitación para siete vehículos blindados de exploración 4x4 con fecha de apertura el 4 de noviembre de 2026.

El Ejército Argentino ha iniciado formalmente el proceso de adquisición de siete vehículos blindados de exploración con tracción en las cuatro ruedas (4x4). Esta medida estratégica busca fortalecer significativamente las capacidades operativas de reconocimiento terrestre de las fuerzas armadas. El objetivo central es dotar a las unidades de movilidad superior y seguridad mejorada para el personal en misiones de alta complejidad.

El mecanismo de compra se ejecutará a través de la Licitación Pública 0755/2026. Este documento oficial fue publicado por la Dirección General de Material del Ejército Argentino. La tramitación del expediente EX-2026-100375424-APN-DGM#EA se lleva a cabo estrictamente dentro de la plataforma digital Compras.ar, garantizando la transparencia del proceso administrativo.

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La fecha crítica para el desarrollo de este concurso está establecida para el miércoles 4 de noviembre de 2026. En esa jornada, a las 10 horas, se realizará el acto oficial de apertura de ofertas. Las empresas interesadas deben presentar sus propuestas exclusivamente mediante el formulario electrónico habilitado por el sistema de compras del Estado, lo que asegura la digitalización de los registros.

Características técnicas de los vehículos 4x4

Las unidades adquiridas deberán cumplir con exigentes estándares de protección y movilidad para operar en entornos difíciles. Se requiere que cada vehículo esté diseñado para transportar a un total de cinco tripulantes. Esta capacidad de carga humana es fundamental para formar equipos de exploración completos y operativos en el campo.

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La autonomía mínima requerida para las operaciones es de 450 kilómetros. Esta especificación permite realizar desplazamientos prolongados sin necesidad de repostajes frecuentes, lo cual es vital para misiones de reconocimiento en zonas remotas. La resistencia de los vehículos está orientada a navegar terrenos con diversas condiciones geográficas y climáticas.

Además de la movilidad, los requerimientos técnicos incluyen la integración de sistemas de armamento ofensivo y defensivo. Se contempla la instalación de ametralladoras de calibre 7,62 milímetros y de 12,7 milímetros. Estas capacidades de fuego están diseñadas para proteger a la tripulación y asegurar el éxito de las tareas de exploración y vigilancia territorial.

Estrategia de renovación de capacidades militares

Esta adquisición responde al plan de modernización de los medios de reconocimiento terrestre del Ejército Argentino. La renovación de flota es necesaria para mantener la eficacia operativa frente a los desafíos contemporáneos de seguridad. La nueva dotación permitirá mejorar la capacidad de respuesta y supervivencia de los efectivos en combate.

Actualmente, las fuerzas utilizan vehículos Mercedes-Benz MB 230G y HMMWV para estas tareas específicas. La transición hacia los nuevos blindados 4x4 marca un cambio significativo en la infraestructura rodante de las unidades de élite. El nuevo equipo ofrecerá una protección superior y una logística de mantenimiento optimizada comparada con los modelos anteriores.

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Inclusión de comunicaciones y logística

El contrato no se limita a la entrega de las unidades físicas, sino que incluye un paquete integral de soporte. Se requerirá la provisión de equipos de comunicaciones avanzados para garantizar la interconexión táctica en el campo. Estas herramientas son esenciales para la coordinación de mando y control durante las operaciones de exploración.

También se incluyen servicios de apoyo logístico para asegurar la sostenibilidad de la flota a largo plazo. Este enfoque integral minimiza los tiempos de inactividad técnica y maximiza la disponibilidad operativa. La inversión contempla la preparación del personal y la infraestructura necesaria para integrar eficazmente los nuevos activos en la doctrina militar existente.

La culminación exitosa de este proceso de licitación representará un paso crucial en la actualización tecnológica de las Fuerzas Armadas argentinas. La mejora en las capacidades de reconocimiento terrestre contribuirá directamente a la defensa nacional y la estabilidad del territorio. Los detalles finales de la ejecución del contrato se determinarán una vez analizadas las propuestas recibidas el próximo noviembre.