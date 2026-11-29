El exjefe militar Gadi Eisenkot confirma que Yashar! formará gobierno con la oposición, descartando negociaciones con el Likud de Netanyahu antes del 6 de diciembre.

El exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, actual líder del partido Yashar!, ha descartado definitivamente la formación de un gobierno de unidad con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Esta decisión marca el fin de las negociaciones entre su formación y el Likud, consolidando en su lugar una coalición estratégica junto al bloque opositor tras las elecciones legislativas celebradas el 27 de octubre.

Colapso de negociaciones con el Likud

Una portavoz del partido Yashar! confirmó que se han interrumpido los contactos con el Likud, calificando el proceso como un colapso de las conversaciones para formar un ejecutivo conjunto. Eisenkot había invitado inicialmente a Netanyahu a unirse al Gobierno una vez constituido, proponiendo un sistema de rotación en la oficina del primer ministro que cambiaría anualmente entre ambas figuras.

Also read Eisenkot – Página|12

Los medios israelíes han interpretado esta ruptura como un paso firme hacia la creación de un nuevo Ejecutivo que no incluya al líder del partido Likud. Eisenkot dispone del plazo oficial hasta el 6 de diciembre para estructurar este nuevo Gobierno, fecha en la que expira el mandato presidencial recibido tras los comicios de finales de octubre.

Condiciones y la alianza con la oposición

Para Eisenkot, una condición indispensable para que otros partidos se sumen a su coalición es la aceleración de las conversaciones gubernamentales. El exjefe militar ha sido presionado para extender su mandato con el fin de hacer frente a la situación de seguridad nacional, pero ha optado por priorizar la formación rápida de un equipo alternativo.

Advertisement

El pasado jueves, Abbás declaró en una entrevista de radio que Eisenkot formaría un Gobierno con los cuatro partidos del bloque opositor: Yashar!, Beyajad, entre otros. Esta alianza busca crear una red de seguridad política amplia para el nuevo ejecutivo, en respuesta directa a la red existente que el gobierno actual de Netanyahu y Ben Gvir otorga a sus bases electorales.

Impacto político en la Kneset

La decisión de Yashar! tiene implicaciones directas en la composición de la Kneset, el parlamento de Israel, donde Eisenkot interviene para marcar su posición. La formación de esta coalición con la oposición representa un desafío significativo para la permanencia de Netanyahu en el poder y redefine el equilibrio de fuerzas en la política israelí.

Los próximos días serán determinantes para ver si el bloque opositor puede consolidar su mayoría antes del 6 de diciembre. La ausencia de negociaciones con el Likud sugiere que Eisenkot busca un perfil gubernamental alejado de la actual coalición, priorizando la estabilidad política frente a las demandas de seguridad que han caracterizado los últimos años de mandato netanyahu.