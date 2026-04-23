Egipto Avanza en la Construcción de un Tren de Alta Velocidad que Conectará el Mar Rojo y el Mediterráneo

Egipto está construyendo un tren de alta velocidad de 660 kilómetros que conectará Ain Sokhna con Marsa Matrouh, pasando por la Nueva Capital Administrativa y la Ciudad 6 de Octubre. El proyecto, valorado en 4.500 millones de dólares y liderado por Siemens, busca transformar el transporte, impulsar el turismo y el desarrollo económico.

Egipto está inmerso en la construcción de una de las infraestructuras más trascendentales de su historia reciente: un tren de alta velocidad que unirá las costas del mar Rojo y el mar Mediterráneo.

Este proyecto colosal no es simplemente una mejora en el sistema de transporte; representa una transformación integral con el potencial de redefinir la logística, dinamizar la economía y posicionar a Egipto como un líder regional en innovación ferroviaria. La ambición de este proyecto va más allá de la mera velocidad, buscando catalizar el desarrollo económico y turístico de las regiones que atraviesa, modernizando profundamente el sistema ferroviario nacional.

Los trabajos de construcción ya han comenzado en el árido paisaje desértico al este de El Cairo, donde se están instalando las primeras vías de la Línea Verde, el primer tren de alta velocidad del país. Este corredor vital conectará Ain Sokhna, un importante puerto en el mar Rojo, con Marsa Matrouh, una ciudad costera en el Mediterráneo, pasando por puntos estratégicos como la Nueva Capital Administrativa, un símbolo del futuro de Egipto, y la Ciudad 6 de Octubre, hogar del único puerto seco del país.

Con una extensión de 660 kilómetros, este tren permitirá el transporte de pasajeros y mercancías de manera eficiente, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje a tan solo tres horas. El ministro de Transporte, Kamel al-Wazir, ha descrito este logro como un “nuevo Canal de Suez sobre rieles”, destacando su importancia estratégica para el país.

La finalización del proyecto está prevista para el año 2026, marcando el inicio de una red ferroviaria transformadora que revolucionará la movilidad en Egipto, tanto para los ciudadanos como para los sectores productivos. La Línea Verde es solo la primera fase de una ambiciosa red ferroviaria que se extenderá por casi 2.000 kilómetros, conectando todo el país y con la capacidad de transportar hasta 1,5 millones de pasajeros diariamente.

Esta iniciativa se suma a otros proyectos de gran envergadura, como la construcción de la Nueva Capital Administrativa, una inversión de 58.000 millones de dólares destinada a modernizar el país y atraer inversiones extranjeras. Se anticipa que el tren de alta velocidad no solo impulse el turismo, facilitando el acceso a los destinos turísticos más emblemáticos de Egipto, sino que también optimice el comercio y alivie la congestión en las carreteras.

El contrato para la construcción de este proyecto, valorado en 4.500 millones de dólares, fue firmado en 2021 con un consorcio liderado por la empresa alemana Siemens, que se encargará de la construcción de tres líneas de trenes de larga distancia. La Línea Verde, como primera etapa, no solo conectará puntos clave del país, sino que también sentará las bases para una red más amplia que transformará la forma en que las personas se desplazan en Egipto, consolidando su posición como un referente en infraestructura ferroviaria en África y Medio Oriente.

Las futuras líneas azul y roja están en planificación, esperando a que la Línea Verde esté completamente operativa y demostrando su eficiencia. Se espera que este proyecto genere un impacto positivo en la economía egipcia, creando nuevas oportunidades de empleo y atrayendo inversiones extranjeras, lo que beneficiará a diversas industrias locales. La reducción significativa de los tiempos de viaje también se espera que impulse el turismo, facilitando el acceso a importantes destinos turísticos y culturales en todo el país.

La implementación de este tren de alta velocidad representa un paso audaz hacia un futuro más conectado, eficiente y próspero para Egipto, demostrando su compromiso con la modernización y el desarrollo sostenible. El proyecto también incluye la modernización de las estaciones existentes y la construcción de nuevas estaciones de última generación, equipadas con tecnología avanzada para garantizar la seguridad y la comodidad de los pasajeros.

Además, se están implementando medidas para minimizar el impacto ambiental del proyecto, como la utilización de energías renovables y la gestión eficiente de los recursos hídricos. La construcción del tren de alta velocidad es un testimonio del potencial de Egipto para llevar a cabo proyectos de infraestructura de clase mundial, que no solo transformarán el país, sino que también servirán como modelo para otros países de la región.

El gobierno egipcio está comprometido a invertir en infraestructura de transporte para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y promover el crecimiento económico. Este proyecto es solo una parte de una estrategia más amplia para modernizar el país y convertirlo en un centro regional de comercio, turismo e innovación





Cronistacom / 🏆 16. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Egipto Tren De Alta Velocidad Infraestructura Transporte Economía Turismo Siemens Mar Rojo Mar Mediterráneo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avanza la investigación judicial por créditos hipotecarios otorgados a funcionarios del oficialismoEl juez Ariel Lijo ordenó una auditoría y el relevamiento de legajos para esclarecer si existieron irregularidades en la entrega de préstamos del Banco Nación a integrantes del gobierno y legisladores.

Read more »

Rafael Grossi avanza en su candidatura a Secretario General de la ONU y critica el rumbo actual de la organizaciónEl diplomático argentino Rafael Grossi se encuentra en la fase final de su campaña para suceder a António Guterres al frente de la ONU, advirtiendo sobre la necesidad de un liderazgo más proactivo y criticando el actual estado de la organización. En una entrevista, también abordó la situación del programa nuclear iraní y los riesgos de proliferación.

Read more »

Ni Tapia ni Coello: la dupla que ganó en Egipto y quedó como nueva líder de la temporada en Premier PadelLa dupla hispano-argentina aprovechó la baja de los Golden Boys y se subió a la cima tras ganar el P2 de Newgiza.

Read more »

Histórico: arqueólogos encontraron un fragmento de la “Ilíada” en una tumba de hace 1600 añosEl hallazgo ocurrió en la necrópolis de Al-Bahnasa, en Egipto, y corresponde a un pasaje del canto II del clásico atribuido a Homero.

Read more »

Cambia la historia para siempre: hallan una de las siete maravillas del mundo que estuvo perdida por 1600 añosUn proyecto de Egipto tiene como objetivo utilizar las piezas recuperadas para crear un gemelo digital de la estructura milenaria.

Read more »

Fin de Garbarino: cierran los últimos locales y avanza la liquidación de la histórica cadenaLa compañía avanza hacia su cierre definitivo mientras se liquidan bienes para cubrir deudas con acreedores.

Read more »