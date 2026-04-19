Efectividad Limitada de la Ley de Inocencia Fiscal: Depósitos en Dólares Estancados por Desconfianza y Regulaciones Vigentes

A pesar de alcanzar máximos históricos, los depósitos bancarios en dólares del sector privado muestran un estancamiento reciente, lo que genera dudas sobre la efectividad de la Ley de Inocencia Fiscal. La cautela de los contribuyentes, el temor a reportes de la UIF y la persistencia de regulaciones sobre lavado de dinero y cambiarias son algunos de los factores que desincentivan la bancarización de los dólares.

Los depósitos bancarios del sector privado en dólares se mantienen en una zona récord, rondando los u$s39.000 millones, lo que representa máximos históricos. Esta cifra es casi el triple de lo que se registraba previo a la asunción del actual gobierno. Sin embargo, en los últimos meses se observa un cierto estancamiento en este crecimiento.

La estabilidad se produce a pesar de la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, reglamentada en febrero, que si bien no constituye un blanqueo, fue diseñada para incentivar la bancarización de los dólares que las personas guardan en sus hogares. Analistas financieros señalan que este incentivo debió haber generado un mayor dinamismo en los depósitos en moneda extranjera.

El equipo de investigación de Max Capital indica que el Banco Central parece priorizar el sostenimiento de las reservas internacionales brutas, en un contexto donde los depósitos privados en moneda extranjera han permanecido estancados desde enero, a pesar de las expectativas generadas por la Ley de Inocencia Fiscal para impulsar una mayor expansión. Javier Okseniuk, director de LCG, subraya que la Ley de Inocencia Fiscal no ha tenido el impacto esperado, evidenciado por el escaso crecimiento de los depósitos en el último mes.

En marzo, las tenencias privadas en dólares del sector bancario crecieron apenas u$s65 millones, alcanzando un total de u$s38.387 millones. Okseniuk atribuye este estancamiento a la cautela de los contribuyentes, quienes temen que la Unidad de Información Financiera (UIF) continúe recibiendo información que pueda desencadenar reportes. Adicionalmente, señala que ha habido un blanqueo reciente enfocado en montos mayores, con alta adhesión prevista para los años 2024 y 2025. Esto lleva a preguntarse por qué los contribuyentes declararían ahora grandes sumas si no lo hicieron previamente durante convocatorias anteriores para la regularización de activos.

Respecto a los montos menores, estima que es probable que las personas no sientan la necesidad de depositar y prefieran utilizar directamente sus divisas cuando las requieran. La falta de confianza y el temor de los contribuyentes son factores determinantes. El abogado tributarista Diego Fraga, por su parte, argumenta que la relación entre la ley y los depósitos no es tan directa. Considera que, a pesar de ser una iniciativa positiva, la falta de confianza plena por parte de los contribuyentes impide que el nuevo régimen impulse efectivamente los depósitos en dólares.

Persiste el temor a que entidades como bancos, ARCA, UIF o fiscos provinciales soliciten explicaciones sobre los montos depositados. Estima que muchas personas optan por esperar. Fraga aclara que el escaso aumento de los depósitos no significa necesariamente un fracaso total de la medida. Puede haber personas a quienes la idea les parezca beneficiosa o útil, pero la desconfianza aún les impide bancarizar sus dólares. Existen varios aspectos que aún no están reglamentados o interpretados. Recientemente, se anunció la emisión de un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos para aportar mayor certeza en temas dudosos.

José Luis Ceteri, especialista en asuntos fiscales, identifica varios aspectos de la Ley de Inocencia Fiscal que desincentivan su adhesión. Uno de los problemas más significativos, según él, es que la ley no exime a los sujetos obligados (escribanos, contadores, bancos e incluso ARCA) de su deber de informar movimientos de dinero que superen ciertos umbrales, de acuerdo con la Ley 25.246, que regula la prevención del lavado de dinero.

Como ejemplo, Ceteri explica que si un contribuyente intenta depositar más de 40 Salarios Mínimos Vitales y Móviles en un banco, la entidad está obligada a solicitarle explicaciones sobre el origen y la obtención de esos fondos, independientemente de lo que establezca la Ley de Inocencia Fiscal. Este es un obstáculo considerable que afecta a todos los sujetos obligados, incluyendo a los escribanos, quienes deben conocer el origen de los fondos en ciertas transacciones. Otro punto débil señalado por Ceteri es la vigencia de la Ley Penal Cambiaria (Ley 19.359), sobre la cual aún existe incertidumbre respecto a su futuro tratamiento.

Además, no se tiene claridad sobre la postura de las provincias, algunas de las cuales podrían imponer, por ejemplo, el impuesto a los Ingresos Brutos sobre los montos que ingresan al sistema. Si bien este último punto puede no ser el más relevante, se suma a la lista de factores que desincentivan la adhesión. Finalmente, Ceteri menciona que otro desincentivo se relaciona con las facturas apócrifas. El régimen establece que cualquier operación vinculada a un contribuyente que haya utilizado una factura apócrifa queda invalidada, sin importar el monto. Este detalle es particularmente delicado, ya que para ARCA, el concepto de apócrifo no se limita a una factura que intenta engañar para evadir impuestos, sino que también puede considerarse apócrifa cuando un proveedor incurre en incumplimientos.

Balanz destaca que el nuevo régimen, si bien no es un blanqueo tradicional, facilita la formalización de activos. Su principio fundamental es que se presume que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales, a menos que el Estado pueda demostrar una evasión relevante y dolosa.





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