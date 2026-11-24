La Copa América 2028 se celebrará en Estados Unidos con selecciones de Concacaf. El evento, programado para junio y julio de 2028, ampliará el torneo y fortalecerá la presencia de México y Canadá en el fútbol sudamericano.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ha confirmado que la próxima edición del torneo continental se disputará en los Estados Unidos. Este anuncio posiciona al país norteamericano como la sede principal del evento que se llevará a cabo en junio y julio de 2028.

La decisión refuerza la tendencia de celebrar la competencia en territorio estadounidense, un modelo que ya se implementó exitosamente durante las ediciones de 2016 y 2024. La elección de 2028 ocurre poco después de que las instalaciones locales fueran la base logística y deportiva del Mundial 2026 y del Mundial de Clubes en 2025.

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Participación de selecciones de Concacaf

El formato oficial de la Copa América 2028 experimentará una modificación significativa que incluye la participación activa de las selecciones de Concacaf. Esta alianza estratégica busca extender la duración del torneo y aumentar el número de partidos disputados durante el calendario deportivo.

La selección local, Estados Unidos, formará parte obligatoria del cuadro competitivo. Además, la organización ha abierto la puerta para la integración de otras potencias regionales como México y Canadá, ampliando la competencia hacia el norte del continente.

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Estrategia comercial e infraestructura deportiva

Las razones que sustentan esta decisión son principalmente de naturaleza económica y comercial. La Conmebol prioriza mercados donde la infraestructura deportiva está ampliamente disponible y probada.

El país anfitrión cuenta con estadios modernos que fueron estrenados específicamente para la Copa del Mundo de la FIFA. Esta infraestructura garantiza que el torneo se desarrolle con las condiciones técnicas y logísticas requeridas sin necesidad de grandes obras nuevas.

Contexto histórico y proyección futura

Argentina se consolida como la potencia vigente al ganar las últimas dos ediciones del torneo, correspondientes a los años 2021 y 2024. Su desempeño reciente establece un estándar de competencia que los nuevos participantes deberán enfrentar.

La confirmación de la sede para 2028 cierra un ciclo de decisiones estratégicas que priorizan la expansión geográfica y financiera del evento. La integración de equipos norteamericanos transformará la dinámica de los enfrentamientos en las rondas previas a la fase final.