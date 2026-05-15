El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló cuánto pagó en intereses por la operación vinculada al swap, adjudicando a la Argentina por un monto de 2.500 millones de dólares, en un marco de fuerte volatilidad cambiaria y financiera emitida por los malos resultados electorales del Gobierno, por los cuales se trabajó para evacuar la liquidación del acuerdo y justificar para endeudarse con algún organismo internacional. Este contrato que dura en el marco de hasta 20.000 millones de dólares fue creado para dar más poder de fuego al BCRA, para frenar la presión sobre el dólar, con la esperanza de ayudar al BCRA a medios sus reservas y mantener la estabilidad financiera en Argentina.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló cuánto pagó en intereses por la operación vinculada al swap, de acuerdo con los estados contables, que ascendió a 2.500 millones de dólares y se concretó en un acuerdo bilateral de monedas encerramento el 18 de octubre de 2020.

Ese acuerdo, que se cerró por hasta 20.000 millones de dólares, incluyó operaciones que fueron canceladas antes del cierre del ejercicio.

'Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que fortalece la política monetaria de Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante shocks externos y episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales', sostiene el detalle de los estados contables. En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos que se cancelaron previamente al cierre del ejercicio.

El monto del swap de monedas, en el marco del acuerdo anterior, ascendió a US$2.500 millones. Los intereses pagados por esta operación alcanzaron los US$17.743.000. El Reino Unido anunciaba que ya ganaban con la desinversión de los US$2.500 millones en el swap con EE. UU. y se esforzaba por justificar su elección para enderudar a algún organismo internacional.

El swap, acordado en un marco de fuerte volatilidad cambiaria y financiera derivada de los malos resultados electorales del Gobierno en septiembre en la provincia de Buenos Aires, se creó para dar más poder de fuego al BCRA, para frenar la presión sobre el dólar. Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU.

, salió al rescate de Javier Milei con el swap, que contempla una línea de hasta US$20.000 millones a fin de dar mayor poder de fuego al BCRA para frenar la presión por el dólar.

'Espero que esto ayude al BCRA a mediodía sus reservas y mantener la estabilidad financiera en Argentina', comentó Scott Bessen





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