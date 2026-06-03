EE.UU. propone aranceles adicionales a 60 países por trabajo forzoso, incluyendo a Argentina

El gobierno de Trump busca abordar el problema del trabajo forzoso en la cadena de suministro global con aranceles adicionales a las importaciones provenientes de 60 países, incluyendo a la Argentina. La USTR busca aplicar una tasa de entre el 10% y el 12,5% en caso de que la medida sea aprobada en una audiencia el 7 de julio.

El gobierno de Trump ha propuesto aranceles adicionales a las importaciones provenientes de 60 países, incluyendo a la Argentina , como una medida para abordar el problema del trabajo forzoso en la cadena de suministro global.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) anunció esta medida el martes, luego de una investigación en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. La USTR busca aplicar una tasa de entre el 10% y el 12,5% en caso de que la medida sea aprobada en una audiencia el 7 de julio. Esta medida busca reconstruir parte de la política arancelaria que fue anulada por un fallo de la Corte Suprema norteamericana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abordado este tema en reiteradas ocasiones, argumentando que la omisión por parte de algunos socios comerciales en abordar la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso perjudica a los trabajadores estadounidenses. Algunos socios comerciales han adoptado medidas iniciales para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, pero la USTR considera que cada uno de ellos debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni consolide el trabajo forzoso a escala mundial.

La USTR ha incluido en su investigación a países como Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México, Pakistán, la Argentina, Bangladesh, Camboya, El Salvador, Guatemala, Malasia, Taiwán y el Reino Unido, entre otros. Los comentarios por escrito respecto al informe deben presentarse a más tardar el 6 de julio





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