EE. UU. Prohíbe Vuelos a Haití por Amenaza a la Seguridad Aérea

El gobierno de Estados Unidos ha prohibido los vuelos a Haití y sus alrededores hasta mediados de año debido a la creciente amenaza de ataques contra aeronaves, tras incidentes como el ataque al vuelo de Spirit Airlines en noviembre de 2024. Las compañías de cruceros también están evitando el territorio haitiano.

El gobierno de los Estados Unidos ha tomado una decisión contundente en relación con los viajes a Haití , implementando restricciones significativas en los vuelos y cruceros con destino a la nación caribeña.

A través de la Administración Federal de Aviación (FAA), se ha anunciado la prohibición de vuelos hacia Haití y sus alrededores hasta, al menos, mediados de año, una medida preventiva destinada a salvaguardar la seguridad aérea frente a la creciente amenaza de ataques contra aeronaves. Esta restricción no solo afecta a los vuelos directos, sino que también impacta en la altitud mínima permitida para sobrevolar el territorio haitiano, estableciendo un límite de 3.048 metros para todas las aeronaves operadas por pilotos con certificación de la FAA, con algunas excepciones para aeronaves extranjeras registradas.

La decisión refleja una preocupación seria por la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones, exacerbada por incidentes recientes que han puesto en riesgo la integridad de los vuelos comerciales. La medida se fundamenta en un preocupante aumento de incidentes de seguridad aérea en Haití, incluyendo el ataque al vuelo de Spirit Airlines en noviembre de 2024, donde disparos impactaron la aeronave, resultando en heridas a un miembro de la tripulación.

Investigaciones posteriores revelaron la participación de diversas organizaciones terroristas extranjeras con vínculos haitianos, que han abierto fuego en múltiples ocasiones contra aviones que se encontraban en la zona restringida. La FAA ha documentado estos incidentes, lo que ha llevado a la implementación de estas restricciones como una respuesta proactiva para mitigar el riesgo de futuros ataques.

La situación en Haití se ha deteriorado significativamente en los últimos meses, con un aumento de la delincuencia, el terrorismo, los secuestros y los disturbios civiles, lo que ha llevado al Departamento de Estado de los Estados Unidos a emitir una advertencia de viaje de nivel 4, el más alto en la escala de riesgo. Esta clasificación insta a los ciudadanos estadounidenses a evitar viajar a Haití debido a las condiciones de inseguridad generalizadas y la deficiente infraestructura de atención médica.

La prohibición de vuelos y la cancelación de escalas de cruceros son, por lo tanto, una extensión lógica de esta advertencia, buscando proteger a los ciudadanos estadounidenses de los peligros potenciales que presenta el país. Además de las restricciones de vuelo, las principales compañías de cruceros, como Celebrity Cruises y Royal Caribbean, han cancelado sus escalas en puertos haitianos como medida de precaución.

Esta decisión, tomada de forma independiente por las empresas, subraya la gravedad de la situación y el nivel de riesgo percibido en la región. El gobierno de los Estados Unidos, por su parte, ha reforzado sus recomendaciones a los ciudadanos que planean viajar al extranjero, instándolos a inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP). Este servicio gratuito proporciona información actualizada sobre las condiciones de seguridad en diferentes países, así como alertas en caso de emergencias.

La inscripción en STEP también facilita la comunicación entre las autoridades estadounidenses y sus ciudadanos en el extranjero, permitiendo una asistencia consular más rápida y eficiente en situaciones de crisis. La combinación de restricciones de vuelo, cancelaciones de cruceros y recomendaciones de viaje del Departamento de Estado refleja un enfoque integral para proteger a los ciudadanos estadounidenses en un entorno de creciente inestabilidad y riesgo en Haití.

La situación se monitorea de cerca y las restricciones se revisarán periódicamente en función de la evolución de la seguridad en el país. La FAA continuará trabajando en estrecha colaboración con las autoridades haitianas y otras agencias internacionales para garantizar la seguridad de la aviación civil en la región, aunque, por el momento, la prioridad es evitar cualquier riesgo innecesario para los pasajeros y las tripulaciones





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