EE.UU. Liga de Futbol MLS: Nueva revuelta enNE Revolution y Philadelphia Union se enfrentarán el sábado 9 de mayo

La Liga de Futbol MLS de Estados Unidos New England Revolution y Philadelphia Union se enfrentarán en el estadio Gillette Stadium en Foxborough el sábado 9 de mayo en vivo a las 20:30hs.

Nueva revuelta enNE Revolution y Philadelphia Union enfrentaránse por Liga de NFL de Estados Unidos el sábado 9 de mayo. El partido se jugará a las 20:30hs.

En vivo. Seguí las incidencias del New England Revolution vs. Philadelphia Union correspondiente a la semana 11 de NFL de Estados Unidos. Podrá ser visto a partir de las 20:30hs. En el estadio Gillette Stadium, en Foxborough el sábado 9 de mayo.

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