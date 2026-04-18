EE. UU. Levanta Sanciones Petroleras a Rusia Temporalmente; Caída de Precios Tras Apertura de Ormuz

Estados Unidos ha suspendido la mayoría de las sanciones contra la industria petrolera rusa hasta el 16 de mayo, coincidiendo con la reapertura del estrecho de Ormuz y una consecuente caída en los precios del petróleo. La medida, criticada por la UE, podría liberar millones de barriles al mercado y generar ingresos millonarios para Rusia, mientras Ucrania expresa preocupación por sus implicaciones.

Estados Unidos ha decidido suspender temporalmente la mayoría de las sanciones que pesaban sobre la industria petrolera rusa, una medida que entrará en vigor hasta el próximo 16 de mayo. Esta decisión se produce en un momento crucial, coincidiendo con la reanudación del tráfico a través del estratégico estrecho de Ormuz, lo cual ha propiciado una notable caída en los precios del crudo en las últimas horas.

La directiva, dada a conocer este viernes por el Departamento del Tesoro estadounidense, abarca todas las operaciones vinculadas al transporte y la entrega de petróleo originario de Rusia. De igual modo, la exención se extiende a los buques de la denominada flota fantasma rusa, que hasta la fecha se encontraban bajo el régimen de sanciones. Las restricciones que continúan vigentes se limitan exclusivamente a las transacciones con Irán, Corea del Norte, Cuba y las regiones ucranianas que se encuentran bajo ocupación, incluyendo Crimea. Inicialmente, esta concesión tendrá una duración de un mes, culminando el 16 de mayo. En el supuesto de que el presidente Trump decida no prorrogarla, se estima que esta medida podría facilitar la entrada al mercado de aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo ruso. La reacción desde Bruselas no se hizo esperar. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha calificado la acción estadounidense como una "decisión unilateral" y la ha tildado de "muy preocupante". A través de sus redes sociales, el mandatario portugués expresó su visible disgusto, sugiriendo que la decisión de liberar el petróleo ruso para intentar controlar el alza de precios, en medio de un contexto de conflicto con Irán, podría resultar contraproducente y perjudicar a Ucrania, bajo el liderazgo del presidente Volodímir Zelenski. Esta medida permitiría a Rusia obtener miles de millones de dólares adicionales tras la aprobación de Trump. Cabe recordar que, en octubre pasado, Estados Unidos ya había impuesto sanciones dirigidas a las principales empresas petroleras rusas, Rosneft y Lukoil. El objetivo era ejercer presión sobre Moscú para fomentar la negociación de un acuerdo de paz con Ucrania. En aquel entonces, el propio Donald Trump confirmó la sanción, declarando que sentía que era el momento oportuno y que habían esperado el tiempo suficiente. La declaración se produjo un día después de que Trump anunciara el aplazamiento indefinido de una reunión prevista con el presidente ruso, Vladímir Putin. La jugada estadounidense, si bien busca estabilizar los precios, genera interrogantes sobre sus verdaderas motivaciones y su impacto geopolítico a largo plazo, especialmente en lo que respecta al conflicto ucraniano y las relaciones con otros actores internacionales clave. La complejidad de la situación energética global y las tensiones políticas existentes plantean un escenario incierto para los próximos meses. La industria petrolera rusa, que ha enfrentado diversas presiones económicas, podría ver un respiro temporal, pero las repercusiones de esta decisión serán objeto de análisis detallado por parte de analistas y gobiernos de todo el mundo. La dinámica del mercado del crudo, influenciada por factores geopolíticos y decisiones políticas, sigue siendo un barómetro sensible de la estabilidad mundial. La suspensión de sanciones, aunque temporal, representa un cambio significativo en la política exterior estadounidense hacia Rusia en el ámbito energético, y su efectividad en el control de precios, así como sus implicaciones para la seguridad energética global, aún están por determinarse completamente. Las implicaciones para Ucrania, en particular, son motivo de seria preocupación para sus aliados. La guerra en curso y las sanciones previas habían aislado parcialmente a Rusia en los mercados energéticos, y esta medida podría alterar ese panorama. La volatilidad del precio del petróleo, exacerbada por eventos geopolíticos, hace que estas decisiones tengan un impacto inmediato y de gran alcance. El futuro de las relaciones energéticas entre Rusia y Occidente, así como la estabilidad del mercado mundial de petróleo, dependerán en gran medida de las acciones futuras de la administración estadounidense y de las respuestas de los demás actores involucrados





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sanciones A Rusia Petróleo Ruso Precios Del Petróleo Estrecho De Ormuz Geopolítica Energética

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irán amenaza con guerra prolongada y genera preocupación por cierre del estrecho de OrmuzEquipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.

Read more »

España rechaza intervenir militarmente en Ormuz y apuesta por una salida bajo la ONUEl Gobierno español fija una postura firme ante la escalada en Medio Oriente y descarta cualquier implicación militar en el estratégico paso marítimo, mientras participa en una reunión internacional para analizar la situación.

Read more »

Juan Negri: “En este momento tenemos a Estados Unidos bloqueando el Estrecho de Ormuz”Juan Negri sobre las amenazas de Irán

Read more »

Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz tras más de un mes de bloqueoLo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores del país de Medio Oriente, como señal tras el acuerdo de alto al fuego alcanzado con Estados Unidos.

Read more »

Petróleo, dólar y acciones: así operan HOY los mercados tras la reapertura del estrecho de OrmuzEl anuncio de Irán rehabilita el paso clave para el comercio energético global y tuvo impacto inmediato en los mercados. El precio del crudo había llegado a superar los US$110 hace unas semanas.

Read more »

Petróleo se desploma ante anuncio de Irán: Estrecho de Ormuz permanecerá abiertoLos precios del petróleo registraron caídas significativas, cercanas al 9%, tras la confirmación de Irán de que el Estrecho de Ormuz, vital corredor marítimo, se mantendrá abierto durante el alto el fuego. Esta noticia, junto a las declaraciones sobre un posible acuerdo diplomático con Estados Unidos, ha generado una rápida corrección en los mercados energéticos que venían marcados por la incertidumbre geopolítica.

Read more »