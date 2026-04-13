El Comando Sur de Estados Unidos informa sobre el hundimiento de lanchas en operaciones contra el narcotráfico, resultando en la muerte de 168 personas. La operación se extiende por el Caribe y el Pacífico Oriental, generando controversia por el número de víctimas y las fallidas operaciones de rescate. El texto analiza la situación, incluyendo las posturas políticas y la importancia del periodismo crítico.

El Comando Sur (SOUTHCOM) del Ejército estadounidense anunció en su cuenta de la red social X haber hundido dos lanchas en una operación militar que se extiende por los mares, incluyendo el Caribe , y que ya ha resultado en la muerte de 168 personas. Según la declaración, las embarcaciones estaban involucradas en operaciones de narcotráfico en el Pacífico Oriental , y eran operadas por Organizaciones Terroristas Designadas. El comunicado detalla que el primer ataque resultó en la muerte de dos personas, con un tercer tripulante sobreviviendo. El segundo ataque, por su parte, causó la muerte de otras tres personas.

El SOUTHCOM, tras los enfrentamientos, notificó a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de Búsqueda y Rescate para el sobreviviente, aunque no siempre con éxito. El posteo fue acompañado por un video militar que muestra los momentos de los ataques a los barcos. La operación, denominada “Operation Southern Spear”, ha desatado polémica debido al elevado número de víctimas y las fallidas operaciones de búsqueda y rescate.

La operación, que se inició en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, durante la administración de Donald Trump, como parte de la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, se ha extendido al Pacífico Oriental. Según los registros oficiales de SOUTHCOM y conteos independientes, las 168 muertes se han producido en decenas de “ataques cinéticos letales” contra lanchas. La inteligencia estadounidense alega que estas lanchas transportaban drogas y eran operadas por organizaciones designadas como terroristas. La naturaleza de estas operaciones, y su impacto en la población, ha generado un debate significativo.

Las críticas se centran en la transparencia de las acciones, la legitimidad de las acusaciones y la proporcionalidad del uso de la fuerza. El alto número de muertes, sumado a las fallidas operaciones de rescate, ha provocado preocupación por los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional en el contexto de la lucha contra el narcotráfico. La situación exige un escrutinio detallado y una evaluación exhaustiva de las políticas y prácticas militares empleadas.

La controversia se intensifica al considerar las declaraciones políticas de figuras relevantes. Por ejemplo, la postura de Donald Trump, caracterizada como “bipolar” en el contexto de este reporte, quien criticó el bloqueo de Ormuz pero a la vez anunció que Estados Unidos “no dejará pasar a nadie, ni en altamar”. Esta dualidad refleja la complejidad de las posturas geopolíticas y la dificultad de establecer líneas claras en la lucha contra el narcotráfico.

El ejercicio del periodismo profesional y crítico, como se señala en el texto, es fundamental para la democracia, especialmente en situaciones donde se cuestionan las acciones militares y las consecuencias de las mismas. La necesidad de transparencia y rendición de cuentas es crucial para garantizar el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento de las leyes internacionales. La cobertura mediática juega un papel vital en este proceso, asegurando que el público esté informado y que se puedan ejercer los mecanismos de control y supervisión necesarios.

La evaluación de la información disponible, contrastando diferentes fuentes y analizando las consecuencias de las acciones emprendidas, es imprescindible para comprender la complejidad de esta situación.





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