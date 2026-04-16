EE.UU. Evalúa Exigir Prueba de Ciudadanía para Acceder al Sistema Financiero

El gobierno de Estados Unidos considera una orden ejecutiva que requeriría acreditar la ciudadanía para abrir cuentas bancarias y realizar trámites financieros, buscando reforzar controles de identidad.

El gobierno de Estados Unidos está dando pasos significativos hacia la implementación de una nueva política que promete redefinir los criterios para el acceso a servicios esenciales dentro del país. La propuesta, que se encuentra en fase de desarrollo avanzado, se enfoca de manera primordial en la fortificación de los mecanismos de verificación de identidad y en una mayor supervisión del uso del sistema financiero nacional.

En este contexto de reajuste normativo, fuentes oficiales han confirmado la gestación de una orden ejecutiva que, de materializarse, establecería la obligatoriedad de presentar una prueba de ciudadanía para determinados procedimientos. Esta medida tendría un impacto directo y notable, especialmente en lo que concierne a una serie de trámites clave que hasta ahora se realizaban bajo requisitos más laxos. Scott Bessent, el actual secretario del Tesoro, ha sido una voz autorizada en la confirmación de que la administración está activamente impulsando la adopción de esta orden, la cual exigiría la demostración de la ciudadanía estadounidense en procedimientos financieros específicos. El propósito declarado detrás de esta iniciativa es claro: fortalecer significativamente el control y la trazabilidad sobre todas las operaciones que se llevan a cabo dentro del entramado del sistema financiero del país. Es relevante destacar que, en la actualidad, la legislación estadounidense no obliga a la presentación de documentación que acredite la ciudadanía para procedimientos tan básicos como la apertura de una cuenta bancaria. Las instituciones bancarias se limitan, en la mayoría de los casos, a verificar la identidad del solicitante, pero sin requerir de forma explícita la prueba de su nacionalidad. Si esta nueva medida llegara a prosperar y a ser implementada, representaría un cambio de paradigma considerable en las regulaciones vigentes y en el conjunto de requisitos que los ciudadanos y residentes deben cumplir para acceder a diversos servicios. La exigencia de la prueba de ciudadanía estaría dirigida, en principio, a aquellas personas que tengan la intención de abrir nuevas cuentas bancarias o de llevar a cabo otras gestiones de índole financiera. El foco principal de esta potencial normativa parece estar puesto en aquellos individuos que no disponen de una documentación migratoria en regla o que su estatus en el país es irregular. De concretarse esta disposición, los inmigrantes indocumentados podrían encontrarse con obstáculos sustancialmente mayores al intentar integrarse en el sistema financiero formal. Esto abarcaría desde operaciones cotidianas y esenciales, como la recepción de salarios por trabajos realizados, hasta la transferencia de fondos a sus países de origen o a familiares. Adicionalmente, se ha abierto un debate interno sobre la posible ampliación futura de este requisito de ciudadanía a otros tipos de trámites no directamente financieros, aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial al respecto, manteniendo esta posibilidad en el terreno de las especulaciones informadas. Entre los documentos que podrían ser aceptados como prueba fehaciente de ciudadanía se contemplan, principalmente, el pasaporte estadounidense o cualquier otra certificación oficial que acredite de manera indubitable la nacionalidad. La implementación de esta política implicaría la generación de nuevas responsabilidades y obligaciones tanto para los usuarios de los servicios financieros como para las propias entidades bancarias y financieras que deberían adaptarse a los nuevos protocolos de verificación. Es de suma importancia subrayar que, hasta la fecha, esta medida se encuentra todavía en proceso de desarrollo y debate. La orden ejecutiva aún no ha sido redactada en su versión final ni ha sido promulgada oficialmente, por lo que no existe una fecha concreta para su entrada en vigor, manteniendo la situación en un estado de incertidumbre regulatoria





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