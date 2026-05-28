EE.UU. e Irán alcanzan principio de acuerdo para extender tregua de 60 días en Golfo Pérsico

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán habrían logrado un principio de entendimiento para prorrogar la tregua en la región del Golfo Pérsico y el este del Mediterráneo por 60 días, tras tres meses de escalada militar que incluyeron ataques directos y represalias, con repercusiones en los precios del petróleo y pese a incidentes recientes que ponen a prueba la frágil calma.

Tras tres meses de intensas hostilidades iniciadas por medida unilateral de Washington, las delegaciones de Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un principio de entendimiento para prorrogar por 60 días la tregua en la región del Golfo Pérsico y el este del Mediterráneo.

La crisis se desató el 28 de febrero cuando fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque contra objetivos en Teherán, desencadenando una serie de represalias que involucraron también a Israel y que convirtieron a los países del Golfo en escenario de ataques por albergar bases militares norteamericanas. Las partes habrían rubricado un memorándum de acuerdo, sujeto aún a la aprobación final del presidente Donald Trump, quien declaró no estar aún satisfecho con los términos.

La mera expectativa de un acuerdo hizo retroceder los precios del petróleo, reflejando la respuesta del mercado a la posible desescalada tras meses de interrupciones iraníes en el estrecho de Ormuz. No obstante, la fragilidad del cese al fuego quedó en evidencia cuando Irán lanzó misiles contra Kuwait, calificados por EE. UU. como una flagrante violación. Teherán justificó el ataque en una base militar estadounidense en Kuwait como represalia por agresiones previas.

El Comando Central estadounidense confirmó que sus fuerzas interceptaron cinco drones iraníes y atacaron una estación de control en Bandar Abbas antes de que despegara un sexto, describiendo esas acciones como medidas defensivas para mantener la tregua. La agencia iraní Tasnim reportó que la Guardia Revolucionaria reconoció el Contraataque cerca del aeropuerto de Bandar Abbas, aunque no especificó si el ataque inicial tuvo como objetivo Kuwait. La situación sigue en un equilibrio precario mientras se ultiman los detalles diplomáticos





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