EE.UU. dispara a un buque cistera con bandera de Botsuana en el Golfo Pérsico en medio del bloqueo a Irán

La aviación estadounidense inutilizó el buque tanque M/T Lexie tras desobedecer advertencias, en el marco de un bloqueo marítimo a Irán que ha afectado a más de un centenar de embarcaciones.

La aviación estadounidense disparó un misil al buque cisterna M/T Lexie, con bandera de Botsuana, mientras transitaba por aguas internacionales con destino a la isla de Kharg.

Según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), la tripulación del barco ignoró repetidas advertencias y desobedeció las órdenes de las fuerzas estadounidenses. El ataque, que empleó un misil Hellfire dirigido a la sala de máquinas, dejó inutilizado al petrolero e impidió que llegara a Irán. El incidente se produce en el contexto de un bloqueo marítimo impuesto por EE. UU. a todo el tráfico que entra y sale de los puertos iraníes, medida que comenzó el 13 de abril.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han inutilizado seis buques mercantes y desviado 122, en medio de un alto el fuego con Irán. La tensión en el Golfo Pérsico aumenta, y el expresidente Donald Trump ha advertido que podrían volar por los aires instalaciones de otro país de Medio Oriente que intente controlar el estratégico estrecho de Ormuz





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