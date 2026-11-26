La FCC aprueba el plan de Elon Musk para desplegar 1 millón de satélites Starlink y centros de datos espaciales, generando tensión con astrónomos y comunidades locales.

El gobierno de Estados Unidos ha dado el visto bueno oficial para que SpaceX, la empresa aeroespacial fundada por Elon Musk, despliegue una constelación masiva de 1 millón de satélites. Esta autorización, emitida por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), marca el primer paso concreto hacia la materialización de la visión de construir centros de datos fuera de la atmósfera terrestre. El objetivo es sostener la infraestructura crítica necesaria para la expansión de la inteligencia artificial a escala global.

Planes de Despliegue Orbital de SpaceX

La autorización permite a SpaceX continuar con la creación de una constelación de satélites bajo el nombre de Starmind, aunque el proyecto se relaciona estrechamente con la expansión de la red Starlink. Según los términos aprobados, el despliegue inicial comenzará en 2033 con 100 mil unidades. Estas primeras nubes orbitales deberán estar completamente operativas hacia 2035. La constelación completa, con su millón de satélites, está programada para estar lista en 2040. Si esta misión tiene éxito, multiplicará por 50 la cantidad de satélites que actualmente operan en órbita baja.

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Críticas de Astrónomos y Impacto Ambiental

La Sociedad Astronómica Estadounidense reaccionó rápidamente ante la decisión de la FCC, redactando un documento en el que manifestó estar profundamente decepcionada y consternada. Los astrónomos advirtieron que este despliegue socavaría décadas de inversión federal en instalaciones astronómicas y dificultaría la capacidad del público y los científicos para estudiar el cielo nocturno. Además, señalaron que la presencia masiva de satélites, especialmente aquellos más grandes y brillantes a mayor altitud, podría obstruir la detección de asteroides potencialmente peligrosos para la humanidad. Afirmaron que la innovación tecnológica no debe poner en riesgo la investigación científica, pilar del liderazgo estadounidense.

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Comparativa de Datos y Competencia Tecnológica

Esta iniciativa se enmarca en una competencia tecnológica y política con China, impulsada por el gobierno de Donald Trump para dar un paso adelante en el sector. Estados Unidos cuenta actualmente con la mayor cantidad de centros de datos del mundo, con un total de 5.044 instalaciones, aventajando a China, que sigue con 443. Los centros de datos terrestres son infraestructuras esenciales para el entrenamiento y ejecución de modelos de IA, pero sufren críticas por su alto consumo energético. Se estima que para finales de esta década, estos centros podrían consumir el equivalente al 3 por ciento de la electricidad mundial. Además, requieren grandes cantidades de agua para refrigeración, donde cerca del 90 por ciento se evapora y se pierde.

Ventajas Energéticas y Oposición Local

A diferencia de los centros de datos terrestres, los impulsados por SpaceX funcionarían gracias a la energía solar, resolviendo en parte el problema del gasto energético desproporcionado. Sin embargo, la construcción de estas mega-estructuras tecnológicas genera movilizaciones y rechazo en varias partes del mundo, incluidos países europeos. En Estados Unidos, la construcción de centros de datos terrestres ha provocado aumentos en las facturas de luz, disminuciones en la presión del agua y problemas de salud por contaminación sonora y visual. Las comunidades locales han reportado que estos centros apenas generan puestos de trabajo, requiriendo solo técnicos, personal de seguridad y mantenimiento, lo que ha llevado a candidatos demócratas a luchar contra su expansión en las últimas elecciones.