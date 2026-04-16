El reconocido empresario y desarrollador inmobiliario, Eduardo Costantini, analiza las profundas cicatrices estructurales de la economía argentina y enfatiza la urgencia de restaurar la confianza institucional como pilar para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva. Detalla las distorsiones del mercado inmobiliario, donde los costos de construcción en dólares no se reflejan en precios de venta proporcionales, y advierte sobre la fragilidad de la recuperación económica ante un contexto de débiles instituciones.

La compleja trama económica argentina, marcada por desafíos estructurales que se arrastran durante décadas, requiere una profunda reflexión y acciones contundentes para su superación. Eduardo Costantini , figura prominente en el ámbito inmobiliario y financiero, y creador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), pone el foco en un factor crítico: la recuperación de la confianza institucional.

Sin este pilar fundamental, advierte, la transformación del ahorro, gran parte del cual se encuentra refugiado en dólares o al margen del sistema formal, en una fuente genuina de financiación para la producción, el consumo o el crédito hipotecario se torna una tarea ardua, sino imposible. La fuga de capitales y el desincentivo a la inversión productiva son consecuencias directas de un clima de incertidumbre que carcome el potencial de desarrollo del país. El panorama actual, a pesar de algunos atisbos de estabilización, revela una fragilidad institucional persistente. Costantini subraya cómo la elevada carga impositiva, que recae desproporcionadamente sobre el sector productivo formal (aproximadamente entre el 55% y 60% de la actividad), es una consecuencia directa de un gasto público consolidado excesivo a nivel nacional, provincial y municipal. Esta presión fiscal, sumada a un elevado nivel de corrupción que trasciende gobiernos e instituciones, incluyendo el sector privado, distorsiona las decisiones económicas y socava la eficiencia del sistema. La falta de una moneda estable, con la consecuente pérdida de valor a lo largo del tiempo, agrava este escenario, erosionando el poder adquisitivo y la previsibilidad necesaria para la planificación a largo plazo. La pérdida de valor del peso argentino, que desde la convertibilidad ha experimentado una depreciación superior al 1000%, es un claro reflejo de la ausencia de políticas de Estado sólidas y de un banco central autónomo que garanticen la estabilidad monetaria. En este contexto, la recuperación de la confianza se erige como el andamiaje necesario para una verdadera transformación. Costantini enfatiza la importancia de políticas de Estado que aseguren la continuidad de lineamientos clave, como la defensa de una moneda fuerte, la independencia del banco central, el respeto por los compromisos internacionales y la promoción de inversiones a largo plazo. Asimismo, destaca la relevancia de una convivencia armónica entre los poderes legislativo, ejecutivo y el sector privado, donde la primacía de los intereses nacionales prime sobre las rivalidades políticas o sectoriales. A pesar de los desafíos, el empresario reconoce los avances logrados en los últimos dos años y medio de gobierno, como la desactivación del riesgo hiperinflacionario, el ordenamiento de las cuentas públicas con un superávit fiscal, y la disciplina fiscal aplicada. Si bien el sector externo presenta altibajos, ha demostrado capacidad de adaptación. No obstante, la heterogeneidad en el nivel de actividad económica genera incertidumbre, especialmente en un proceso de apertura económica gradual donde algunos sectores, como el extractivo, se benefician de ventajas comparativas, mientras que otros, particularmente la industria manufacturera en zonas urbanas, enfrentan mayores dificultades, impactando a un número significativo de ciudadanos. La distorsión en el mercado inmobiliario, donde los costos de construcción en dólares no se traducen en un incremento proporcional de los valores de venta, es un síntoma más de las complejas interrelaciones que configuran la realidad económica argentina, un tema que amerita un análisis profundo por parte de expertos como el economista Pablo Gerchunoff, reconocido por sus estudios sobre los diferentes tipos de dólar de equilibrio y la dualidad entre una moneda fuerte y un dólar accesible o un dólar caro que impulse las exportaciones





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