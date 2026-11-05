Edison Energía y EJESA enfrentan denuncia por evasión fiscal de $6600 millones en Jujuy

La justicia federal jujeña investiga a Edison Energía por evasión de IVA y uso ilícito de impuestos. La denuncia contra EJESA busca resarcir a 120 mil usuarios y revisar la concesión provincial.

La justicia federal en la provincia de Jujuy ha iniciado una investigación criminal contra Edison Energía y su operadora local, Ejesa, por presuntas evasiones fiscales masivas y el uso indebido de recursos públicos. La denuncia, presentada por el abogado Julián Maradeo, detalla un mecanismo contable coordinado que habría desviado más de 6600 millones de pesos del Estado entre mayo de 2024 y mayo de 2026.

Investigación por evasión fiscal de IVA

Ejesa, controlada por el Grupo Neuss, es acusada de omitir intencionalmente el pago del 21 por ciento de Impuesto al Valor Agregado sobre el sobreprecio aplicado en el Sistema Aislado Provincial. La acusación sostiene que la empresa facturó este recargo como un monto exento, evadiendo así la responsabilidad fiscal y obteniendo créditos fiscales indebidos que reducen su carga impositiva general.

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El análisis financiero realizado por Maradeo indica que este esquema generaría un perjuicio estimado al fisco nacional de poco más de 3500 millones de pesos solo en los primeros dos años del período imputado. La estrategia descrita incluye la inscripción de estos montos como gasto para disminuir el impuesto a las ganancias, consolidando una práctica que la defensa legal califica como defraudación de la Hacienda Pública.

Estafas fiscales a comercios e industrias

Además del impacto en los hogares, la denuncia revela un complejo sistema de cobro oculto a las empresas. Ejesa habría calculado internamente el IVA del 21 o 27 por ciento sobre los sobreprecios y lo habría integrado en la tarifa unitaria sin declararlo al Estado, apropiándose directamente de los fondos que deberían ser transferidos a las arcas nacionales.

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Esta maniobra se complementa con la reclamación irregular de impuestos asociados a combustibles, específicamente el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. Los informes indican que se recaudaron más de 220 millones de pesos por conceptos de combustible que nunca fueron adquiridos ni utilizados para la generación eléctrica, agravando la cifra total del perjuicio financiero.

Conflictos regulatorios y Susepu

La situación se ha intensificado debido a la desacreditación de los informes de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones. El abogado Farfán señaló que la autoridad regulatoria emitió dictámenes contrapuestos que reflejan la inestabilidad institucional, lo que motivó la acción judicial para frenar la acumulación de multas y la continuidad de la supuesta defraudación.

La organización Falpae ha solicitado una medida cautelar para impedir los cortes de servicio a usuarios vulnerables, solicitud que fue rechazada por la Cámara en lo Civil y Comercial. Este rechazo legal ha generado una respuesta ciudadana significativa, con una movilización que ha llevado más de 11 mil firmas a la Legislatura de Jujuy exigiendo la revocación inmediata del contrato de concesión.

Impacto en Tucumán y futuro de la concesión

Los cuestionamientos por la gestión del Grupo Neuss tienen efectos traslapados en la provincia de Tucumán, donde controlan la empresa EDET. A pesar de las críticas públicas por un presunto acuerdo con el gobernador Osvaldo Jaldo, la licitación por la mayoría accionaria ha sido postergada para 2027, evitando una revisión inmediata de la gestión.

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La denuncia original busca que la justicia federal no solo penalice a la empresa privada, sino que también evalúe la responsabilidad de funcionarios estatales que podrían haber omitido fiscalizar a propósito o habilitado resoluciones cuestionables. Si se demuestra la intencionalidad, la investigación podría extenderse a organismos de control que permitieron que estas prácticas contables se extendieran sin detección durante el período especificado.