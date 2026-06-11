Edinson Cavani supera procedimiento menos invasivo y ya está en casa

El delantero uruguayo, Edinson Cavani, ha superado con éxito un procedimiento menos invasivo realizado en una clínica de Belgrano, tras haber pasado ambulatoriamente por la misma. La instancia a la que llegó a apelar el Matador se dio después de dos bloqueos casi consecutivos, ambos con resultado negativo en cuanto al objetivo: calmar los dolores para permitirle volver a jugar.

El delantero uruguayo, Edinson Cavani , ha superado con éxito un procedimiento menos invasivo realizado en una clínica de Belgrano, tras haber pasado ambulatoriamente por la misma.

La instancia a la que llegó a apelar el Matador se dio después de dos bloqueos casi consecutivos, ambos con resultado negativo en cuanto al objetivo: calmar los dolores para permitirle volver a jugar. El procedimiento le permitirá en breve volver a moverse de manera diferenciada, tal vez no en el reinicio del trabajo con la asunción del Vasco Arruabarrena en una semana pero sí unos días después, Cavani podría hacer ejercicios de gimnasio y empezar de a poco a sumar instancias hasta sumarse al grupo, lo que se estima en un tiempo de entre un mes y medio y dos.

Desde ahí, será cuestión de tomar ritmo para volver a sentirse pleno y saltar a la cancha. Según pudo confirmar Olé, su estado en general él mismo lo siente de la mejor manera, ya que físicamente se siente con fuerza y aptitud para seguir intentando





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