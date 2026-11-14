Ecuador vence a Costa Rica y inicia recuperación tras gira asiática

Ecuador derrotó a Costa Rica en Quito para ganar su primer amistoso en casa, marcando un punto de inflexión positivo para el técnico Marcelo Gallardo.

La selección ecuatoriana de fútbol registró una victoria fundamental ante Costa Rica durante el encuentro disputado en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Este resultado marcó el primer triunfo local de Marcelo Gallardo como seleccionador principal, cerrando un capítulo difícil tras la gira por Asia con resultados insatisfactorios en septiembre y octubre.

Resumen del encuentro en Quito

Ecuador conquistó su primera victoria en su nueva aventura a nivel de selecciones nacionales bajo la dirección técnica de Gallardo, consolidando un arranque vertiginoso que incluyó su firma y debut en cuestión de días con un tiempo de trabajo colectivo limitado. Moisés Caicedo fue el artífice definitivo que liquidó la historia del partido, asegurando el resultado favorable ante los ticos. El equipo demostró madurez al no conformarse únicamente con ponerse en ventaja temprana, manteniendo la presión y la imagen positiva durante toda la contienda.

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Reacción de Marcelo Gallardo

El técnico Marcelo Gallardo, conocido como 'El Muñeco', expresó su entusiasmo con el impulso anímico que representa este triunfo, destacando que es un buen inicio para reencontrarse con el público ecuatoriano y regalarles esta primera victoria. Gallardo señaló que el equipo irá respondiendo de a poco, mostrando la misma satisfacción que se llevaron los hinchas del estadio Olímpico Atahualpa, un escenario muy especial para los locales porque allí sellaron su primera clasificación a un Mundial.

Contexto tras la gira asiática

Esta victoria sirve como sanación inmediata tras el complejo arranque que había tenido la selección en la gira por Asia durante las fechas FIFA de septiembre y octubre. Anteriormente, Ecuador había sufrido una caída contundente de 0-3 ante Corea del Sur y luego había empatado sin goles con Japón y con Panamá por 1-1, generando preocupación en los directivos. Los goles de la victoria de Ecuador ante Costa Rica permiten limpiar el panorama y mostrar una evolución táctica tangible en comparación con esos resultados negativos.

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Declaraciones de Hernán Galíndez

Hernán Galíndez, jugador del club Huracán, destacó que sabían que estaban en deuda con la afición porque no había salido bien la gira en Asia, la cual fue complicada por el cambio de horario y los viajes largos. Para Galíndez, era lindo volver a casa, jugar por primera vez un amistoso de locales y regresar al Atahualpa después de muchos años. El futbolista explicó que se sintieron cómodos en dos localías, Guayaquil y Quito, y que lo demostraron en el campo con una forma linda de ganar y de jugar.

Evolución táctica y próximos pasos

Galíndez añadió que ya se empezó a ver la mano del entrenador Marcelo Gallardo en el juego, lo que da pie a la expectativa de lo que viene. Gallardo ya está mentalizado en el choque contra Bolivia que se jugará el martes en Guayaquil, buscando continuar con la racha positiva. El cuerpo técnico espera que el equipo siga respondiendo de a poco, aprovechando la comodidad que muestran en ambos escenarios locales para consolidar un proyecto de juego más sólido y efectivo.