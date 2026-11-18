La selección ecuatoriana ganó 2-0 a Bolivia en Guayaquil con goles de Caicedo y Mendoza. Marcelo Gallardo suma su segunda victoria consecutiva tras derrotar a Costa Rica.

La selección de fútbol de Ecuador, bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, logró un nuevo triunfo contundente al vencer por 2-0 a Bolivia en el estadio de Guayaquil este martes. Este resultado representa la segunda victoria consecutiva para el equipo conocido como La Tri, después de haber derrotado previamente a Costa Rica el viernes pasado. El éxito consolidó una racha positiva que contrasta marcadamente con el desempeño actual del seleccionado visitante.

El encuentro se desarrolló con claridad táctica por parte del equipo dirigido por el entrenador argentino, quien aprovechó las oportunidades definitorias para ampliar su ventaja. Ecuador cerró su serie de resultados positivos, mientras que Bolivia sufrió su séptima derrota consecutiva en partidos oficiales y amistosos. Esta secuencia de derrotas incluye previamente pérdidas ante selección de Corea del Sur, Japón y Panamá en encuentros recientes disputados en el extranjero.

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Mecanismo de los goles ecuatorianos

El primer tanto de la victoria se produjo tras un remate de volea ejecutado con precisión sobre un rechazo de la defensa boliviana, hecho que ocurrió inmediatamente después de un tiro de esquina cobrado a favor. Este gol inicial permitió a los jugadores ecuatorianos controlar el ritmo del partido y establecer la superioridad técnica en el campo de juego durante los primeros minutos del encuentro disputado.

El segundo gol definitivo fue anotado por el mediocampista originario de Ecuador que milita en el club Huracán. Este jugador realizó una jugada de individualidad al pasar de caño al portero rival Carlos Lampe, recibiendo la asistencia perfecta de Mercado mediante un cabeceo desde el costado del área. Esta combinación táctica demostró la fluidez ofensiva que veniendo mostrando el conjunto sudamericano bajo el mando de Gallardo.

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Estrategia del cuerpo técnico ecuatoriano

Con el marcador favorable a su favor, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo ingresó a la segunda mitad con la intención explícita de probar a otros integrantes del plantel. La rotación de jugadores buscaba mantener la intensidad competitiva y evaluar a las reservas disponibles para los compromisos futuros. Sin embargo, esta decisión táctica no arrojó los mismos frutos ofensivos que la primera etapa del partido.

Por el lado contrario, el equipo de Bolivia, bajo el mando del técnico Oscar Villegas, no logró revertir la tendencia negativa en el segundo tiempo. La Verde estiró su racha de resultados adversos, confirmando las dificultades estructurales que atraviesa actualmente. La diferencia en el rendimiento táctico y físico entre ambos equipos fue evidente desde el pitido inicial hasta el final del partido.

Impacto en las Eliminatorias al Mundial 2030

Tras la conclusión del encuentro, Marcelo Gallardo manifestó su satisfacción ante el resultado obtenido en Guayaquil, destacando la importancia de mantener la moral alta del grupo. Este triunfo posiciona favorablemente a Ecuador en el contexto del ciclo actual de competencias continentales y preparatorias para grandes torneos internacionales programados para los próximos años.

Ambas selecciones, Ecuador y Bolivia, ahora se prepararán para un largo periodo de inactividad que durará hasta marzo de 2027. En esa fecha se disputarán los partidos amistosos correspondientes a la primera fecha FIFA, los cuales servirán como preparación crucial para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 y la Copa América 2028, eventos que determinarán los clasificados a nivel continental.