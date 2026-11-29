Expertos como Sandleris y Cavallo analizan las dificultades para estimular el consumo sin romper el equilibrio fiscal en un contexto de alta restricción crediticia y riesgo país elevado.

La economía argentina enfrenta un dilema central mientras se acerca al ciclo electoral de 2027, con el equipo gubernamental buscando recuperar el consumo y el empleo sin abandonar el riguroso equilibrio fiscal. Esta tensión se hace evidente ante la desaceleración de la actividad, que acumuló una contracción del 2,6% en los primeros siete meses de 2026, según datos oficiales del Indec. La situación ha generado un debate abierto entre los principales economistas del país, quienes coinciden en la urgencia de superar estos bemoles mediante instrumentos que no comprometan los fundamentales.

Datos de contracción y clima electoral

La desaceleración económica ha generado un clima de incertidumbre entre los actores industriales y financieros. Además, el 30% de los industriales considera "mala" la situación empresarial, mientras apenas el 7,7% la califica como "buena" y el 31,4% encuentra dificultades para acceder al crédito. Esta percepción negativa se ve agravada por la inestabilidad internacional, que contribuyó a disparar el riesgo país por encima de los 1.000 puntos en la última semana. La urgencia de actuar creció por el adelantamiento del clima electoral, lo que ha llevado a los inversores a reducir posiciones antes de las presidenciales.

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Márgenes del gasto público y deuda

Martín Sandleris identificó tres caminos posibles para reactivar la economía: el gasto público, la política monetaria y crediticia, y el tipo de cambio. Sin embargo, colocó una condición clave compartida por Máximo Dujovne: cualquier intervención debe evitar comprometer la estabilidad alcanzada. La primera alternativa consiste en recuperar parcialmente la inversión pública, actualmente en mínimos históricos, utilizando una porción del superávit primario. Sandleris calculó que podría reducirse de casi 1,5 a un punto del PBI y destinar esos recursos, una posibilidad que permitiría estimular la construcción sin regresar al déficit.

Esta propuesta enfrenta, sin embargo, una restricción financiera que Dujovne considera decisiva para comprender la debilidad de la inversión privada. El exministro recordó que, pese a la transformación fiscal, Argentina mantiene un riesgo país que promedia 920 puntos básicos, más de 1.000 el viernes pasado, lo que dificulta el acceso al financiamiento. Sandleris señaló que el endeudamiento internacional resulta inviable con bonos que rinden entre 13% y 14% anual a diez años. Tampoco considera conveniente financiar mayor gasto colocando deuda en pesos entre los bancos, precisamente cuando el financiamiento productivo y del consumo necesita recuperarse.

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Tasas de interés y restricción crediticia

La segunda alternativa de Sandleris encuentra un diagnóstico compartido con Martín Vasconcelos: las elevadas tasas de interés y la restricción crediticia están afectando el mercado interno. Vasconcelos consideró que "empujando un poco el crédito con tasas más bajas y salarios mejorando algo", sería una ayuda para que la economía se reactive. El economista del Ieral de la Fundación Mediterránea fue más lejos y atribuyó parte del estancamiento a las decisiones monetarias adoptadas desde abril de 2025. Según su análisis, el esquema monetario en aplicación está provocando una inversión que se contrae a un ritmo anual del 10%.

El diagnóstico de Vasconcelos introduce una diferencia importante respecto de quienes atribuyen la debilidad económica principalmente a las elecciones. Entre los segundos trimestres de 2025 y 2026, la balanza de bienes y servicios registró una corrección de 5,6 puntos del PIB, cuando el riesgo país todavía había permanecido por debajo de los 500 puntos durante parte del período. Esta perspectiva sugiere que los fundamentos estructurales tienen un peso significativo en la contracción actual, más allá del ruido electoral.

Opciones monetarias y reducción del riesgo

Luis Caputo coincide en la necesidad de abaratar el financiamiento, pero propone un instrumento que Dujovne rechaza: utilizar emisión monetaria para comprar reservas. El exministro sostuvo que "el gran beneficio de eliminar el cepo a las empresas y financiar la compra de reservas con emisión monetaria es que ayudará a reducir las tasas de interés". Considera que la acumulación de dólares también contribuiría a reducir el riesgo país. Sin embargo, esta visión choca con la preferencia del equipo actual por mantener la disciplina fiscal estricta, priorizando la estabilidad sobre la expansión monetaria.

La pregunta del gobierno es cómo hacer para que el bienestar llegue a más gente antes de las elecciones, sin deteriorar los fundamentos y sin arriesgar el resultado electoral. Sandleris resumió este dilema durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. La tensión entre la necesidad de reactivar la actividad y la imperativa necesidad de sostener el tipo de cambio y las tasas reales sigue siendo el eje central de la política económica argentina en 2026, con efectos directos en la vida cotidiana de los ciudadanos y las empresas del sector productivo.