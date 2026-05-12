Economistas advierten sobre las tasas de interés y riesgos de los créditos UVA y hipotecarios

La publicación del artículo registra conversaciones entre economistas y expertos en el mercado inmobiliario y vivienda, donde se plantea la pregunta sobre la conveniencia de entrar en el mercado crediticio y inmobiliario actual.

Desde que los créditos hipotecarios UVA volvieron al mercado con más fuerza en 2024 y 2025, este año la pregunta de si conviene entrar ahora o es mejor esperar, todavía resuena.

La respuesta al pie es que depende de variables macroeconómicas, del momento del mercado y de la situación personal de cada uno. Pero, desglosemos cada aspecto. Para responderla con mayor rigor, consultamos desde El Cronista tomamos la palabra de tres economistas, para que dieran su opinión sobre esta realidad del mercado crediticio y el mercado inmobiliario





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