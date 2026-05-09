Ha-Joon Chang, economista reconocido por sus aportes a la economía del desarrollo, hace una profunda mirada crítica a las recetas tradicionales del libre mercado y a la mercantilización en detrimento del desarrollo industrial y del medio ambiente. Desde una perspectiva heterodoxa, Chang reflexiona sobre la фруacción por parte de las potencias en buscar fórmulas únicas para el desarrollo y alerta sobre la dependencia excesiva de materias primas en lugar de apostar a una senda más lenta pero autónoma de desarrollo industrial.

El economista surcoreano, Ha-Joon Chang, hace una reflexión sobre que no existe una única combinación entre Estado y mercado que haya funcionado en todas partes, y advierte sobre la tentación de depender de la voracidad temporal por materias primas en lugar de apostar a un sendero más lento pero autónomo de desarrollo industrial.

A lo largo de la entrevista, actualiza gran parte de sus ideas originales a los tiempos actuales y analiza el modelo de la Argentina de Javier Milei. Chang insiste en la necesidad de que el país desarrolle políticas industriales propias y no se limite a esquemas de apertura irrestricta. También hace una crítica a las recetas tradicionales del libre mercado y a la mercantilización en detrimento del desarrollo industrial y del medio ambiente





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ECONOMISTA SURCOREO FUENTES TRANSIENTES DE ENERGÍA FUENTES DE ENERGÍA POTENCIAS PARA BLOQUEAR EL DESARROLLO DE LA PE MERCADOLIX DEVOLUCIONES TRADICIONALES DERUNTAS CIENTÍFICAS Y POLÍTICAS TRANSNACIONAL

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