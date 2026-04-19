Economista: La desinflación lenta beneficia a Argentina y alinea la política de desarrollo con la estabilidad macroeconómica

Un economista experto en mercados emergentes analiza el proceso de desinflación en Argentina, destacando los beneficios de un ritmo más lento para alcanzar una inflación sostenible, la importancia de la estabilidad macroeconómica como eje del desarrollo y los ajustes necesarios en políticas sociales y fiscales. Plantea la necesidad de optimizar la política monetaria, la acumulación de reservas y la flexibilidad cambiaria, al tiempo que critica la protección de sectores obsoletos y aboga por el impulso a nuevas industrias. Sugiere la institucionalización de ajustes fiscales y sociales para asegurar la sustentabilidad a largo plazo y la importancia de la colocación de deuda internacional. Coincide con la visión del gobierno sobre la primacía de la estabilidad, pero enfatiza la necesidad de políticas activas que impulsen la productividad y el desarrollo de nuevas industrias para un crecimiento sostenible y una mejora real del nivel de vida.

Un proceso de desinflación más lento de lo inicialmente previsto podría ser beneficioso para Argentina , ya que permite tasas de interés reales más bajas y un tipo de cambio más competitivo. El economista sugiere que vale la pena extender el plazo de tres años para alcanzar la inflación de un dígito si eso garantiza su sostenibilidad, en lugar de lograrla rápidamente de forma insostenible.

Los desafíos actuales en el programa de estabilización no difieren significativamente de experiencias pasadas en otras economías emergentes. Se considera positivo que la inflación esperada para 2026 se sitúe alrededor del 28-30 por ciento, lo que indica un avance importante. La continuidad del ancla fiscal bajo la presidencia de Javier Milei genera tranquilidad, pero existe menos certeza sobre el régimen cambiario y monetario óptimo para el país. El gobierno actual tiende a magnificar sus logros, que son sustanciales, pero los resultados económicos no son inmediatos, ya que los procesos de desarrollo son inherentemente lentos. Para optimizar el proceso de estabilización, se propone un ajuste fino en la política monetaria, la acumulación de reservas internacionales y una mayor flexibilidad cambiaria. Existe un consenso con el gobierno sobre la importancia de la estabilidad y la normalidad macroeconómica como la mejor política de desarrollo para Argentina, aunque no la única. Se reconoce la existencia de un problema de transición que requiere atención. Se critica la protección extendida a sectores en declive, lo que genera desequilibrios y los mantiene artificialmente a flote. En cambio, se aboga por acelerar el surgimiento de nuevas empresas y sectores en áreas con potencial de dinamismo en la economía argentina. Se señala que aún existen instrumentos disponibles para apoyar la reestructuración económica, incluyendo una política industrial flexible que no elija sectores, sino que brinde soporte a las debilidades históricas del país, como la falta de acceso al crédito. La actual estructura del gasto público es vista como políticamente desequilibrada. Una segunda fase de la política fiscal debería incluir un diseño más claro para las pensiones, el gasto en educación e infraestructura, con el fin de ganar tracción política. En un eventual segundo gobierno de Milei, se considera crucial institucionalizar los ajustes en políticas previsionales y de salud para que tengan sentido y consenso social, evitando así la reconstrucción de presiones de gasto cuando la estabilidad deje de ser la prioridad principal. Se anticipa que la apertura económica y la eliminación de protecciones implicarán salarios reales más bajos, una red de seguridad social menos generosa y pensiones reales más bajas. En el corto plazo, si el Banco Central implementa modificaciones cambiarias y monetarias, Argentina logra colocaciones de deuda internacional por 2.500 millones de dólares en ocho meses, acumula reservas y el FMI completa dos revisiones del programa para 2026, se sugiere ampliar el programa del FMI para 2027 con miles de millones de dólares adicionales para fortalecer la posición del país ante un entorno internacional incierto. Esta ampliación debería realizarse antes del año electoral para evitar decisiones complejas en ese período. Se vislumbra un futuro prometedor para Argentina, aunque el momento de su manifestación, incluso en el segundo trimestre de 2027, es incierto. Se cuestiona la decisión de no realizar una colocación de deuda internacional reciente, argumentando que haberlo hecho a 50 puntos base habría mejorado significativamente la dinámica de la deuda argentina. La crítica proveniente de sectores desarrollistas, que buscan sostener artificialmente el consumo para impulsar la economía y el nivel de vida, es vista como la causa de la falta de crecimiento, episodios inflacionarios cercanos a la hiperinflación, crisis de balanza de pagos y la necesidad de controles de capital. Esta perspectiva de mediano plazo ha sido perjudicial para la economía argentina. Se considera preferible una economía donde los salarios aumenten por productividad e inversión, y no artificialmente, ya que esto último genera inflaciones crecientes y subsecuentes crisis. En este punto, se coincide plenamente con la visión del gobierno actual. La gestión de la transición hacia una economía más abierta y equilibrada, aunque necesaria, traerá consigo ajustes en salarios y beneficios sociales que deben ser gestionados con cuidado. La búsqueda de estabilidad macroeconómica como eje del desarrollo es un acierto, pero debe complementarse con políticas activas que fomenten la innovación y la creación de empleo en nuevos sectores. La reestructuración del gasto público es fundamental para asegurar el equilibrio político y social, especialmente en áreas como pensiones, educación e infraestructura, que requieren un diseño más robusto y consensuado para generar sustentabilidad a largo plazo. La institucionalización de ajustes en áreas sociales clave es una necesidad para evitar retrocesos cuando las presiones inflacionarias disminuyan. La apertura económica implica necesariamente una recalibración del modelo de bienestar social, donde los salarios crezcan de manera sostenible y vinculados a la productividad, en lugar de depender de mecanismos inflacionarios. La colocación de deuda en mercados internacionales es una herramienta financiera que debió haberse aprovechado para fortalecer la posición del país. La visión de una economía impulsada por la productividad y el desarrollo de nuevas industrias, en contraposición a un sostenimiento artificial del consumo, es clave para el crecimiento a largo plazo y la estabilidad macroeconómica. Esta perspectiva alinea la política económica con la generación de valor real y la mejora sostenida del nivel de vida de los ciudadanos





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