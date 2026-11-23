El economista analiza el aumento del riesgo país y la caída de compras de dólares, exigiendo un programa financiero actualizado para enfrentar vencimientos de deuda.

Un destacado economista ha emitido un análisis crítico sobre la creciente inestabilidad en los mercados financieros argentinos, destacando el repunte sostenido del riesgo país y la presión de la deuda externa. Este pronóstico emerge en un contexto donde los inversores demandan transparencia inmediata sobre la viabilidad del esquema financiero vigente y la capacidad del Gobierno para honrar los compromisos en moneda extranjera. La situación actual plantea interrogantes fundamentales sobre la marcha de la economía nacional y la credibilidad de las instituciones económicas.

Caída drástica en la compra de divisas por el Banco Central

La percepción negativa en los mercados financieros comenzó a profundizarse significativamente cuando la autoridad monetaria redujo drásticamente su ritmo de compra de divisas. Mientras que el promedio mensual de compras alcanzaba los 1.000 millones de dólares en meses anteriores, esta cifra cayó a montos situados entre 500 y 700 millones. En noviembre, las compras cayeron por debajo de los 300 millones de dólares, lo que reforzó las dudas de los inversores respecto de la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos de deuda. Esta dinámica ha generado un entorno de incertidumbre que afecta directamente la confianza del capital extranjero en la economía local.

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Desactualización del programa financiero de julio ante nuevas exigencias

El mercado le exige al Gobierno que detalle cómo va a pagar la deuda en dólares, señalando que el programa financiero de julio quedó desactualizado frente a la evolución de las variables macroeconómicas. Según el consultor, los inversores necesitan contar de nuevo cómo van a hacer frente a los pagos porque lo previsto originalmente no se pudo cumplir. Esta falta de precisión sobre los vencimientos de deuda en dólares por 25 mil millones de dólares previstos para el próximo año genera un vacío de información que los agentes económicos encuentran inaceptable en tiempos de alta volatilidad.

Crítica al inmovilismo y la inflexibilidad en la hoja de ruta oficial

El economista sostuvo que, si bien coincide con el objetivo final del presidente de lograr una economía abierta, competitiva, desregulada y con un Estado eficiente, existe una falla grave en la selección de los instrumentos elegidos para concretar esa transición. Criticó la postura gubernamental de mantener inflexible su hoja de ruta ante cambios en el escenario exterior o local, al calificar esa actitud de inmovilismo, lo cual afecta la credibilidad del discurso oficial. No está bien cambiar cuando las cosas cambian; la política económica debe incorporar los datos que se van produciendo para evitar mayores costos sociales y económicos.

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Propuestas operativas para estabilizar el mercado de cambios y reservas

El especialista propuso intervenir en tres frentes operativos clave: el mercado de cambios, la reprogramación de compromisos financieros en dólares y el manejo de los vencimientos en moneda local. Respecto de la política cambiaria, sugirió permitir una mayor oscilación del tipo de cambio dentro de la banda fijada por el propio Banco Central, establecida entre los 700 y los 1.900 pesos por dólar, para facilitar la compra de divisas y reforzar las reservas internacionales. Si el Gobierno no quiere cambiar el régimen cambiario, al menos debería comprar más dólares aunque eso implique asumir un tipo de cambio más alto, ya que todavía existe margen dentro de la banda fijada para mitigar la escasez de liquidez.

Vencimientos críticos y ventanas de tiempo para la toma de decisiones

El especialista remarcó la necesidad imperiosa de publicar un programa financiero actualizado que contemple los vencimientos de deuda en dólares por 25 mil millones de dólares previstos para el próximo año. Finalmente, advirtió sobre el compromiso que representan los vencimientos en pesos, estimados en el equivalente a 100 mil millones de dólares, lo cual representa una carga fiscal sustancial. La explicación sobre una eventual suspensión de las elecciones Paso otorgaría una ventana de 70 días adicionales al Gobierno para reestructurar la narrativa y las acciones de política económica, aunque el margen de maniobra se considera cada vez más estrecho ante la presión de los acreedores internacionales.