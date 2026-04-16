Economía interviene licitación de GNL ante riesgo de escándalo de corrupción

El Ministerio de Economía debió intervenir de urgencia en una licitación de Gas Natural Licuado (GNL) tras detectar ofertas de precios excesivamente altos y ante la posibilidad de un nuevo escándalo de corrupción. La medida se da mientras el secretario de Energía, Daniel González, ya está imputado en otra causa judicial por la compra de energía a Uruguay.

El Ministerio de Economía intervino de urgencia en la licitación de Gas Natural Licuado ( GNL ) que había sido anunciada apenas 48 horas antes, ante la creciente posibilidad de que un nuevo escándalo de presunta corrupción salpique al Gobierno.

La licitación, destinada a la compra de gas para cubrir la demanda invernal y encabezada por el secretario de Energía, Daniel González, prometía ser polémica debido a la fijación de precios siderales, que prácticamente duplicaban los del año anterior y ascendían a un monto total superior a los 1.200 millones de dólares. La intervención ministerial fue necesaria para forzar una reducción en las ofertas presentadas. Este acontecimiento se produce en un contexto en el que una causa judicial avanza rápidamente, teniendo ya a González imputado en otra operación sumamente sospechosa revelada anteriormente por LPO: la compra de energía a Uruguay, un país que, según se informa, no produce dicho recurso sino que lo triangula. El gobierno importó electricidad sumamente costosa desde Uruguay, la cual es generada a partir del gas económico proveniente de Vaca Muerta. Tras la revelación de LPO sobre el considerable costo fiscal que implicó la decisión de Daniel González de 'privatizar' la importación de GNL para el invierno, las alarmas se activaron en el Palacio de Hacienda. El lunes 13 de abril, se dieron a conocer las ofertas presentadas por las multinacionales Trafigura y Naturgy para llevar a cabo la operación de importación. Ambas empresas propusieron precios de 4,91 y 4,95 dólares por millón de BTU, respectivamente. Estas cifras representan más del doble del costo que la empresa estatal Enarsa venía abonando por el mismo concepto. Si bien se reconoce el impacto de la guerra en Irán en la suba del gas, los valores presentados resultaban desmesurados. Un empresario del sector consultado por LPO afirmó con contundencia: Hubo joda. Ante esta situación, el Ministerio de Economía impartió instrucciones a Enarsa para solicitar una mejora en los precios ofertados, un movimiento que en el sector se interpreta como una medida desesperada para evitar un escándalo silencioso. La respuesta a esta presión fue parcial. Naturgy logró mejorar su posición presentando una oferta de 4,50 dólares por millón de BTU, mientras que Trafigura, que inicialmente había ofrecido el precio más bajo, lo corrigió a 4,57 dólares. A pesar de esta corrección, los valores seguían siendo extraordinariamente elevados. La preocupación en Economía por el elevado costo fiscal y el potencial escándalo asociado fue tal que se llegó a considerar la opción de declarar desierta la licitación. Sin embargo, la decisión final fue solicitar una mejora en el precio, un recurso contemplado en los pliegos de licitación cuando las ofertas son cercanas entre sí, lo que en la práctica significó ganar tiempo. El inconveniente principal radica en que el tiempo es un factor crítico. Tal como informó el sitio especializado El Post Energético, la imprevisión del Gobierno lo obligó a iniciar un proceso de licitación de urgencia para la adquisición de dos cargamentos de gas licuado cuya llegada estaba prevista para el primero de mayo. A través de Enarsa, se recibieron propuestas de diversas empresas como BB Energy, Glencore, BP Gas, Total, Petrochina, Naturgy y Vitol. A pesar de la amplia gama de participantes, el problema subyacente persistía: precios elevados y disponibilidad limitada, exacerbados por el impacto de la guerra que ha reducido significativamente los envíos de gas desde el Golfo Pérsico. El Gobierno se encuentra ahora ante una disyuntiva incómoda. Por un lado, puede convalidar estos precios, lo que tendría repercusiones directas en las tarifas energéticas y en la necesidad de mayores subsidios. Por otro lado, puede ordenar a Enarsa relanzar la licitación, lo que implicaría posponer la 'privatización' del negocio de GNL que Daniel González había impulsado. Todo este considerable desajuste ocurre mientras la Justicia avanza a pasos agigantados. Este martes, la fiscal Paloma Ochoa solicitó la realización de diversas medidas de prueba contra Daniel González en el marco de la causa que investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, relacionados con la compra de energía a Uruguay. Entre las medidas probatorias ordenadas, se incluyó la solicitud a Cammesa para que detalle si se importó energía eléctrica desde Uruguay los días 1 y 2 de abril de 2026, junto con los registros pertinentes, tal como fue revelado por este medio. Asimismo, se requirió información a otros juzgados federales y a la Cámara Federal de Paraná con el fin de determinar la existencia de otras causas que aborden los mismos hechos





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