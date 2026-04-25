Economía de Córdoba: Señales de Fatiga y Contracción en el Último Trimestre de 2025

Un informe de la UNC revela una caída en la actividad económica de Córdoba, desaceleración del crecimiento interanual y retrocesos en sectores clave como el automotor y el maní, reflejando la situación económica nacional.

La economía de Córdoba presenta señales de desaceleración y contracción , según un reciente informe técnico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba .

El Índice de Actividad Económica de Córdoba (IAEC) experimentó una caída del 0,68% en el último trimestre de 2025 en comparación con el trimestre anterior, marcando una tendencia contractiva. Esta disminución se suma a una desaceleración en el crecimiento interanual, lo que indica que el impulso económico observado a principios de 2025 se ha debilitado más rápidamente de lo anticipado.

El informe, elaborado por el Instituto de Economía y Finanzas de la UNC, adquiere relevancia por ser una de las pocas mediciones sistemáticas de la actividad económica provincial, en un contexto donde los datos oficiales suelen ser tardíos o carecen de detalles locales. La economía cordobesa comenzó el año 2025 con un crecimiento positivo, registrando aumentos trimestrales del 1,84% y 1,30% en los primeros dos trimestres.

Sin embargo, este impulso se fue perdiendo gradualmente en la segunda mitad del año, con una leve caída del 0,60% en el tercer trimestre, que se profundizó entre octubre y diciembre. Este patrón describe una curva de crecimiento inicial, seguida de una estabilización y, finalmente, un retroceso. La inflación en Córdoba alcanzó el 3,3% y la línea de indigencia superó el millón de pesos. La preocupación radica no solo en la caída puntual, sino en el cambio de tendencia.

En un lapso de seis meses, la economía pasó de una expansión vigorosa a un terreno contractivo, un comportamiento que refleja de cerca la situación a nivel nacional. El informe destaca que la dinámica económica de Córdoba está estrechamente ligada al ciclo económico del país. Mientras que el índice provincial disminuía, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) nacional mostraba un estancamiento virtual (0,1% trimestral), lo que confirma que la desaceleración no es un fenómeno aislado.

Los sectores más afectados son precisamente aquellos que representan los pilares del modelo productivo cordobés. El patentamiento de vehículos sufrió un desplome del 11,96% trimestral, siendo el ajuste más pronunciado del período. La industrialización del maní también experimentó una caída del 10,72%, afectando a uno de los complejos más dinámicos de la provincia. Esta situación se agrava porque el retroceso no proviene de sectores marginales, sino de motores históricos de la economía cordobesa, como la industria y el agro.

Además, la disminución en el consumo de energía sugiere una reducción en la producción industrial. La emisión de deuda por parte del gobierno de Llaryora por USD 500 millones busca aliviar la situación fiscal y financiar obras públicas.

No obstante, el informe también señala algunos aspectos positivos que sugieren que el deterioro no está completamente consolidado. Por ejemplo, el patentamiento de autos, a pesar de la caída trimestral, muestra un crecimiento del 18,54% en comparación con el mismo período del año anterior. Un comportamiento similar se observa en la industrialización del maní, con un aumento del 5,31%.

Algunos sectores, como la industrialización de soja y girasol, actuaron como amortiguadores, registrando aumentos trimestrales del 3,87% y 3,60%, respectivamente, ayudando a mitigar la caída general. Sin embargo, el informe advierte que este comportamiento es atípico, ya que el cuarto trimestre no suele coincidir con la cosecha, y que en términos interanuales, el desempeño es desigual: el girasol cae y la soja apenas se mantiene estable.

En resumen, el agro contribuye a contener la caída, pero no logra revertir la tendencia. La coincidencia de la caída con el estancamiento nacional sugiere que la capacidad de Córdoba para desacoplarse del ciclo macroeconómico argentino es limitada. El rebote económico parece haberse agotado antes de consolidarse, y el futuro inmediato se presenta incierto. La situación exige un análisis profundo y la implementación de políticas que permitan reactivar la economía provincial y proteger a los sectores más vulnerables





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