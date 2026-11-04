Economía Argentina: Milei Enfrenta Desconfianza Inversora y Proyecciones de Crecimiento Debilitadas

La Encuesta EMEC revela desconfianza en el programa de Javier Milei. Economistas ajustan a la baja el crecimiento del PBI y el dólar, aunque las reservas superan metas del FMI.

El riesgo país argentino ha sobrepasado los 800 puntos básicos, un fenómeno que no se explica únicamente por variables internacionales como el incremento de las tasas de interés en Estados Unidos o las midterm elections. Esta elevación también refleja una profunda preocupación entre los inversores respecto al rumbo del programa económico implementado por el presidente Javier Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En respuesta a este escenario, los profesionales que participaron en la nueva Encuesta de Expectativas Macroeconómicas de El Cronista ( EMEC) ajustaron a la baja sus estimaciones para la actividad económica.

Proyecciones Económicas y Tipo de Cambio

Los economistas estiman ahora que la actividad económica crecerá apenas por encima del 1% en 2026, una cifra significativamente inferior a las expectativas oficiales que apuntan al 3%. Para finalizar el año, los analistas prevén que el dólar minorista oficial cierre ligeramente por encima de los 1600 pesos, manteniéndose en niveles por encima de los 1500 pesos vigentes actualmente. Esta brecha cambiaria sigue siendo un indicador clave de la incertidumbre en el mercado local.

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Al mirar hacia finales de 2026, la mediana de las respuestas proyecta que el dólar oficial minorista se ubicará en 1615 pesos, lo que representa una baja de 20 pesos respecto a la EMEC publicada a comienzos de octubre. Paralelamente, se espera que el dólar blue alcance los 1625 pesos, implicando una caída de 33 pesos frente a la encuesta anterior. Por su parte, el dólar contado con liquidación (CCL), utilizado para cambiar pesos por dólares en el exterior, alcanzará los 1712 pesos, lo que supone una suba de 4 pesos respecto al relevamiento del mes pasado.

Reservas del BCRA y Acuerdos con el FMI

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró compras de divisas por 1395 millones de dólares en octubre, casi el triple de los 474 millones adquiridos en septiembre y la cifra más alta desde julio. Este acumulado elevó las reservas brutadas a 50.293 millones de dólares, superando en más del 50% la meta inicial de 10.000 millones de dólares establecida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La cifra también se acerca al escenario más optimista de 17.000 millones que el Gobierno había previsto para finales de 2025.

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El staff técnico del FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo y destacó que se sobrecumplió la meta de acumulación de reservas en más de 4000 millones de dólares, superando las previsiones de compras esperadas en 6000 millones. La consultora LCG informó que el organismo instó a seguir fortaleciendo los colchones de reservas para reforzar la resiliencia, entendiendo que las fuentes de financiamiento para cerrar el programa financiero seguirán concentradas en emisiones locales, socios oficiales e ingresos por privatizaciones. En los primeros dos días hábiles de noviembre, la entidad presidida por Santiago Bausili no intervino en el mercado cambiario.

Inflación y Superávit Comercial

Después de que la inflación de septiembre se situara en 1,9%, la mediana de las respuestas de la EMEC proyecta que el nivel general de precios en octubre se ubique en 1,8%. Los últimos dos meses del año cerrarían con índices mensuales por debajo del 2%, registrando 1,7% en noviembre y 1,9% en diciembre. Sin embargo, si bien se estima que en enero y febrero de 2027 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvería a 1,7%, la estacionalidad de marzo, centrada en educación e indumentaria, llevaría el indicador a la zona del 2%.

En materia de inflación interanual, entre diciembre de 2025 y diciembre de 2026, los analistas prevén un 30,5%, por encima del 30,1% estimado en la encuesta de septiembre. Esta cifra se mantendría por encima de la meta del 29% establecida por el Gobierno en el proyecto de ley de Presupuesto 2027. Respecto al resultado fiscal, los participantes de la EMEC consideran que el Gobierno logrará un resultado primario positivo por tercer año consecutivo, aunque la proyección se redujo a 1,1% del PBI. Finalmente, los privados calcularon que el superávit comercial superará los 27.000 millones de dólares en 2026.