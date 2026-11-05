Economía Argentina: Expectativa de Crecimiento al 0,7% y Recesión Técnica

El REM revisa al alza la probabilidad de recesión técnica con una expectativa de crecimiento del 0,7% para 2024, marcando un deterioro severo en la actividad productiva y comercial.

El Relevamiento de Expectativas de la Macro ( REM) confirmó la revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento económico para los dos últimos trimestres del año, situando la estimación final en un modesto 0,7%. Este dato, que ya se encuentra por debajo del arrastre estadístico generado por el rendimiento del año anterior, valida las sospechas del mercado financiero sobre la desaceleración constante de la economía nacional. La cifra implica que el crecimiento real durante el periodo completo será prácticamente nulo, consolidando un escenario de estancamiento generalizado.

Historial de Revisión de Expectativas

El deterioro en las proyecciones ha sido progresivo y acelerado durante el último trimestre del año pasado. En agosto, el consenso de analistas esperaba una variación del Producto Interno Bruto (PIB) del 2,1%, una cifra que fue reducida a 1,5% en la encuesta de septiembre. Para octubre, la estimación cayó nuevamente hasta alcanzar el 0,7%, el nivel más bajo registrado en la serie.

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Este resultado contrasta drásticamente con la visión optimista inicial de los economistas al comienzo del año, quienes proyectaban un crecimiento del 3,3%. Incluso esta proyección inicial era considerada pesimista en comparación con la meta oficial de 4% formulada por el gobierno, evidenciando una brecha significativa entre las expectativas políticas y la realidad económica medida por los expertos independientes del sistema financiero.

Indicadores de Recesión y Actividad Productiva

El cambio en la percepción de los analistas está directamente ligado a los datos negativos sobre la actividad productiva, con especial énfasis en los sectores industrial y comercial que mantienen una tendencia estancada. La economía ya se considera técnicamente en recesión, con una contracción del PIB del 2,3% en el trimestre terminado en septiembre, una mejora marginal respecto a la caída del 0,9% prevista en la encuesta anterior.

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Se prevé un rebote en el último trimestre del año con una expansión del 2%, pero esto no logrará revertir la tendencia negativa anual. La tasa de desocupación alcanzará el 7,8% de la población económicamente activa. La mala dinámica se refleja en la caída interanual del 1,7% en la producción, un dato peor que el 1,4% registrado en julio, lo que ha llevado a los economistas a abandonar la teoría del "efecto serrucho".

Desempeño Sectorial y Factores Externos

Las mediciones sectoriales apuntan a que los números rojos serán la tónica dominante, con una caída del 2,9% en el sector manufacturero en términos interanuales y una caída del 0,9% en la comparación mensual depurando variaciones estacionales. Sectores específicos muestran contracciones severas, como la producción de acero crudo (-3%), la molienda de soja (-5,6%) y la producción de gas (-0,7%).

Un factor adicional que acotó la actividad fue la parada programada en el complejo de refinación de La Plata. Esta pausa técnica redujo los niveles de producción en un sector estratégico para la cadena de valor nacional. Además, las exportaciones récord mencionadas previamente se atribuyen principalmente al alto precio del petróleo y las materias primas agrícolas, un fenómeno que podría verse afectado por la confirmación de resultados en las elecciones estadounidenses.

Posturas del BCRA y Perspectivas Futuras

En el ámbito de la política monetaria, expertos como exfuncionarios de la gestión macrista sugieren que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) debe acelerar la compra de reservas. Argumentan que un tipo de cambio de $1.800 no generaría un traspaso significativo a la inflación y reduciría la volatilidad de las tasas de interés.

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No obstante, la mayoría de los analistas críticos consideran difícil que el año termine con una actividad más vigorosa, instando al gobierno a incentivar la inversión privada. La incertidumbre persiste debido a temas tabú como el nivel del tipo de cambio real y la expansión monetaria necesaria para lubricar el crédito, factores que determinarán la capacidad de la economía para recuperar su senda de crecimiento en los próximos meses.