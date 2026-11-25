El Banco Central y el INDEC confirman la contracción económica en el tercer trimestre debido a los feriados de noviembre y el Papa León XIV. Analizamos el impacto del EMAE y las pérdidas de 2026.

El Banco Central de la República Argentina advirtió oficialmente que la alta cantidad de días no laborables en noviembre ha tenido un impacto negativo directo sobre los indicadores económicos del cuarto trimestre. Según el informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAЕ) difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC), la recuperación registrada en septiembre no fue suficiente para revertir las caídas anteriores. Esto implica que la economía argentina ha acumulado dos trimestres consecutivos de contracción desestacionalizada, un escenario que pone en debate el costo real de los feriados y los fines de semana largos.

Análisis del EMAE y la contracción económica

El indicador clave del INDEC, conocido como EMAE, registró una mejora mensual en septiembre, pero esta suba no logró compensar las pérdidas acumuladas durante el período reciente. La mejora se produce después de una contracción del 2,5% en julio y de un avance del 0,4% en agosto. Pese a la recuperación de los últimos dos meses, el resultado no fue suficiente para compensar las pérdidas acumuladas durante el período. La economía todavía se encuentra un 2,4% por debajo del nivel de diciembre de 2025. Además, indicó que, si la actividad permaneciera sin cambios hasta fin de año, 2026 terminaría con un crecimiento promedio de apenas 0,3%, explicado exclusivamente por el arrastre estadístico.

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En la comparación interanual, diez de los sectores que integran el indicador registraron caídas durante septiembre, mientras que solamente cinco mostraron resultados positivos. En cambio, las mayores caídas correspondieron a pesca (-48,6%), intermediación financiera (-11,5%) e industria manufacturera (-1,8%). Estos tres sectores tuvieron las mayores incidencias negativas sobre el resultado general. Esto refleja una economía que aún lucha por recuperar su volumen de producción previo a las interrupciones masivas de actividad.

El impacto de los feriados y la visita del Papa

El contexto actual se complica por los feriados extraordinarios dispuestos en noviembre por la visita del Papa León XIV, que redujeron la cantidad de jornadas hábiles en algunos de los principales centros económicos del país. El Banco Central advirtió que esta situación podía generar una ralentización adicional en la actividad productiva. A ese escenario se sumaron los efectos de los tres fines de semana largos registrados durante el comienzo de 2026, los cuales provocaron pérdidas estimadas entre u$s1.800 y u$s2.000 millones.

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El cálculo contempla un efecto contrapuesto: por un lado, los ingresos adicionales que recibe el turismo y, por otro, la actividad que dejan de generar los sectores que interrumpen sus operaciones durante los días no laborables. El impacto negativo se concentra principalmente en la industria manufacturera y la construcción, aunque también alcanza al comercio mayorista y minorista, los servicios educativos y la salud. Un informe anterior de INECO-UADE, que analizó cinco fines de semana XXL de 2024, permite observar cómo se distribuyeron esos costos entre las distintas actividades. El transporte, almacenamiento y communications, u$s182 millones

El estudio también calculó que las pérdidas representaron el 21,4% de un día de producción de la industria manufacturera y el 11,5% en la construcción. En educación y salud, el porcentaje llegó al 2,4% de la producción potencial, según los datos disponibles. El informe advierte que la interrupción de los procesos productivos genera costos adicionales para las empresas. Entre ellos menciona el pago de remuneraciones superiores por las jornadas trabajadas durante los feriados y los gastos asociados a los esfuerzos posteriores para recuperar los días de producción perdidos. En el caso de la educación y la salud, además, las jornadas que no se trabajan pueden resultar difíciles de recuperar por las características propias de esos servicios.

Posturas políticas y proyecciones futuras

El presidente Javier Milei nunca fue un 'fan' de la cantidad de fines de semana largos o feriados con fines turísticos que tiene Argentina, entendiendo que los mismos no tienen un efecto positivo real en la economía. "Nunca afirmará que los fines de semana largos motorizan la economía, porque lo que está gastando la gente en esos lugares, se está perdiendo de gastar en otro lado y", dijo en una ocasión cuando fue entrevistado en 2018 en su rol de economista. Sin embargo, por ahora solo avanzó en la eliminación del Día del Empleado Público, que sólo beneficiaba a ese sector, dejando más dos puentes fijados para este año y los que se puedan sumar según la comunidad donde se viva.

La confirmación formal del resultado de la contracción se conocerá el próximo 16 de diciembre, cuando el INDEC publique el informe del Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al tercer trimestre. No obstante, el EMAE permite anticipar la evolución de la actividad con mayor antelación. De todos modos, las estimaciones sectoriales no implican que toda la producción potencial de esos días se pierda definitivamente. Algunas empresas mantienen sus operaciones, mientras que otras pueden recuperar parte de la actividad posteriormente. La economía nacional espera ahora que los datos finales de diciembre validen esta tendencia a la baja o muestren señales de estabilización tras los intensos meses de interrupciones laborales.