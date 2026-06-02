Eclipse solar del siglo y actualizaciones económicas: pagos de aguinaldo, fallo de la Corte y devoluciones de Hacienda

Cobertura completa del eclipse solar más largo del siglo, visible en Argentina, junto con las normas de pago del aguinaldo 2024, el fallo de la Suprema Corte que beneficia a jubilados y la devolución masiva de fondos por parte de Hacienda.

El eclipse solar total que ocurrirá el 14 de octubre de 2023 será el más largo del siglo, con una duración máxima de aproximadamente 5 minutos y 17 segundos.

Este fenómeno astronómico será visible en una franja que atraviesa Estados Unidos, Centroamérica y partes de Sudamérica, incluyendo Argentina. En el país, la provincia de Santa Cruz y parte de Tierra del Fuego experimentarán la totalidad, mientras que en Buenos Aires y otras regiones se verá de forma parcial. Las autoridades han emitido recomendaciones para observar el eclipse con protección ocular adequada y han organizado actividades educativas en planetarios y escuelas.

Además, se espera un gran impacto turístico en las zonas de visibilidad total, con hoteles y servicios reservados con meses de antelación. El próximo eclipse de similar magnitud no ocurrirá hasta dentro de más de 150 años, lo que lo convierte en un evento único.

Paralelamente, el gobierno argentino ha confirmado el pago del aguinaldo (SAC) para junio de 2024, que será de 2,58% más que el año pasado, alcanzando un monto garantizado de $403.317,99 más un bono de $70.000 para jubilados. El cronograma de pago según la terminación del DNI ya ha sido publicado: los días 8, 11, 17, 22, 24 y 26 de junio corresponden a diferentes terminaciones.

Quedan excluidos de este beneficio los perceptores de programas de asistencia estatal y quienes no estén en empleo registrado. En otro orden, la Suprema Corte de Justicia emitió un fallo favorable a los jubilados, ordenando la actualización de las pensiones y estableciendo que el salario mínimo vital y móvil servirá como referencia para el haber mínimo garantizado. Esta decisión impactará en miles de beneficiarios y podría generar ajustes en las futuras liquidaciones.

Por último, el Ministerio de Hacienda informó la devolución de más de 5000 millones de euros correspondientes a la campaña de renta del año anterior, acelerando los reembolsos a contribuyentes que presentaron sus declaraciones en tiempo y forma. Estas medidas reflejan un esfuerzo por reactivar la economía y proteger a los sectores más vulnerables





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