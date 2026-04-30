Dybala y el Sueño Xeneize: Revelaciones de Catherine Fulop Desatan la Ilusión en Boca

Catherine Fulop, suegra de Paulo Dybala, reveló el deseo del jugador de jugar en Boca Juniors, alimentando la esperanza de los hinchas ante la finalización de su contrato con la Roma y la influencia de su familia y amigos cercanos.

Catherine Fulop , madre de Oriana Sabatini y suegra del reconocido futbolista Paulo Dybala , ha desatado una ola de entusiasmo entre los aficionados de Boca Juniors al revelar un anhelo profundo del jugador: vestir la emblemática camiseta xeneize.

La confesión de Fulop, realizada en un contexto donde el futuro de Dybala en la Roma es incierto, ha reavivado la esperanza de ver a la Joya brillando en La Bombonera. La declaración de la suegra de Dybala no solo se centra en el deseo deportivo del jugador, sino que también profundiza en una conexión emocional con su padre, quien siempre le inculcó el amor por Boca Juniors.

Este vínculo familiar, sumado a la cercanía que Oriana Sabatini desea tener con sus afectos en Argentina tras el nacimiento de su hija Gia, añade una capa de complejidad y atractivo a la posibilidad de que Dybala regrese al país para jugar en el club de sus sueños. La situación contractual de Dybala en la Roma, con su vínculo expirando el 30 de junio, juega un papel crucial en esta especulación.

Aunque el delantero ha expresado su cariño y compromiso con el club italiano, reconociendo el afecto que recibe de la afición romana, la promesa implícita de cumplir el deseo de su padre y la creciente influencia de su entorno familiar lo acercan cada vez más a la posibilidad de jugar en Boca. La amistad con Leandro Paredes, capitán de Boca Juniors, también es un factor determinante.

Paredes no solo ha manifestado públicamente su deseo de contar con Dybala en el equipo, sino que también está trabajando activamente para convencerlo de unirse al club. Las palabras de Dybala, donde admite recibir rumores sobre un posible traspaso a Boca y deja abierta la puerta al futuro, alimentan aún más la ilusión de los hinchas.

Sin embargo, el jugador enfatiza la importancia de mantener un buen nivel de juego en su club actual y superar las lesiones que han afectado su rendimiento, reconociendo que en una selección como la Argentina no puede permitirse detenerse. El contexto general sugiere que la posibilidad de ver a Dybala en Boca Juniors es cada vez más real, aunque aún no es una certeza.

La combinación de factores emocionales, contractuales y deportivos crea un escenario propicio para el regreso del jugador a Argentina. La reciente aclaración del director técnico de San Lorenzo, Gustavo Álvarez, sobre su afinidad política, aunque aparentemente ajena, demuestra el interés mediático que genera la figura de Dybala y la expectativa que despierta su futuro.

La ilusión de los hinchas de Boca Juniors se basa en la esperanza de que Dybala pueda cumplir el sueño de su padre y convertirse en un ídolo más en la rica historia del club. La situación se presenta como un delicado equilibrio entre el amor por Roma, el deseo familiar y la ambición deportiva, un escenario que podría culminar con la Joya vistiendo los colores azul y oro en La Bombonera.

La espera se vuelve cada vez más emocionante para los aficionados, quienes sueñan con ver a Dybala liderando el ataque de Boca Juniors y conquistando nuevos títulos





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