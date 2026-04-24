Dybala: La presión televisiva y el guiño a Boca Juniors

Una entrevista de Oriana Sabatini con Mario Pergolini desata especulaciones sobre el futuro de Paulo Dybala, con un claro guiño a Boca Juniors y una referencia clave al calendario de finalización de su contrato con la Roma.

El futuro de Paulo Dybala continúa siendo un tema central en el debate futbolístico, y en las últimas horas ha experimentado un giro inesperado que fusionó la televisión, el humor y una sutil insinuación que no pasó inadvertida.

La situación se desarrolló durante una entrevista de Oriana Sabatini con Mario Pergolini, donde el exdirigente de Boca Juniors aprovechó la oportunidad para ejercer una “presión” amigable y desenfadada. En medio de la conversación, el presentador de Otro Día Perdido sorprendió a su invitada con un regalo inusual.

“Te traigo un regalo que no le hago a nadie. Estoy seguro de que te encantará”, anunció antes de revelar una camiseta azul y oro con el nombre de la artista grabado en la espalda. La reacción de Sabatini fue inmediata: se tapó el rostro entre risas, consciente del significado simbólico del obsequio, especialmente considerando que su familia tiene fuertes lazos futbolísticos con River Plate.

Pero Pergolini no se detuvo ahí y sacó una segunda camiseta, esta vez con el apellido de su pareja, Paulo Dybala. Este gesto no fue fortuito: Dybala es un reconocido hincha de Boca Juniors y su nombre se menciona cada vez con mayor insistencia en los círculos del club. En este contexto, la escena adquirió una nueva dimensión.

“No queremos problemas, así que te daré esta otra”, bromeó Pergolini al entregarle la camiseta. La conversación continuó en un tono relajado, pero con mensajes que resonaron con fuerza.

“¿No hay ningún 21 en Boca ahora? ”, preguntó Sabatini, a lo que el presentador respondió sin vacilar: “Se lo pondremos, no te preocupes”. Luego insistió: “Si quieres, puedes acercársela. No lo tomes como presión.

Tú dásela. Tiene la talla justa. Si ganamos la Copa Libertadores, nos encantaría… bueno, nada”. El momento más comentado llegó al final, cuando Pergolini sugirió la posibilidad de “terminar la carrera en un club grande que nunca ha descendido”.

Fue entonces cuando Sabatini pronunció una frase que rápidamente se viralizó: “No falta mucho para saberlo, estamos casi en mayo… mayo, junio, julio…”. Esta referencia al calendario es significativa: el contrato del delantero con la Roma finaliza a finales de junio, lo que le permitirá definir su futuro con mayor libertad. Mientras tanto, desde Boca Juniors mantienen una postura cautelosa. Marcelo Delgado fue claro al respecto: 'Obviamente, nadie va a discutir la calidad de Dybala, es un jugador de selección.

Sería importante si alguna vez surge esa posibilidad, aunque por ahora no hemos tenido conversaciones. Yo, desde mi posición, no he tenido comunicación'. Más allá de las declaraciones oficiales, lo cierto es que el nombre de la 'Joya' seduce enormemente a la directiva encabezada por Juan Román Riquelme. Con su amigo Leandro Paredes como uno de los principales impulsores de la idea, el sueño comienza a tomar forma.

Y en este escenario, incluso un gesto televisivo puede alimentar la ilusión de los aficionados, que están entusiasmados con la posibilidad de ganar la Copa Libertadores. La situación se ha convertido en un juego de señales y expectativas, donde cada movimiento, cada palabra y cada regalo pueden interpretarse como un indicio del futuro destino del talentoso delantero argentino.

La presión mediática y el deseo de la afición de Boca Juniors son evidentes, y Dybala se encuentra en una posición privilegiada para elegir el próximo capítulo de su carrera. La incertidumbre persiste, pero la posibilidad de ver a la 'Joya' vistiendo la camiseta azul y oro se vuelve cada vez más real, alimentando la esperanza de los hinchas y generando un debate apasionante en el mundo del fútbol.

La Roma, por su parte, sigue intentando renovar el contrato del jugador, pero la tentación de regresar a Argentina y jugar en el club de sus amores podría ser demasiado fuerte para resistir. El tiempo dirá si Dybala decide seguir los pasos de otros grandes futbolistas que han regresado a su país para cerrar sus carreras en el club que siempre han defendido.

La expectativa es máxima y la afición de Boca Juniors espera con ansias el anuncio que podría cambiar el rumbo del club y darle un impulso adicional en su búsqueda de la gloria continental





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