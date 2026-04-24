Dybala cada vez más cerca de Boca: un acuerdo verbal que ilusiona a la afición

El delantero argentino Paulo Dybala habría llegado a un acuerdo verbal con Boca Juniors para incorporarse al club en el próximo mercado de pases, en lo que sería un bombazo para el fútbol sudamericano. Su situación contractual con la Roma y el factor emocional serían clave en su decisión.

El futuro del talentoso futbolista Paulo Dybala se perfila con una fuerte inclinación hacia su país natal, Argentina, alejándose cada vez más de la posibilidad de continuar su carrera en el fútbol italiano.

Diversas fuentes confirman que el delantero ha alcanzado un acuerdo verbal con Boca Juniors para unirse al club a partir del próximo período de transferencias, lo que representaría una de las incorporaciones más resonantes en el ámbito futbolístico sudamericano en los últimos años. La situación contractual actual de Dybala con el AS Roma es un factor crucial en esta posible transferencia.

Su contrato con el club romano tiene una vigencia hasta mediados de 2026, pero no se contempla una renovación, lo que abre la puerta a negociaciones con otras instituciones. En este contexto, las conversaciones entre los representantes del jugador y la directiva de Boca Juniors se han intensificado considerablemente en los últimos meses, culminando, según se informa, en un principio de acuerdo verbal para concretar su regreso a Argentina.

Más allá de los aspectos económicos, que lo posicionarían como uno de los jugadores mejor remunerados del equipo, a la par de figuras consagradas como Edinson Cavani y Leandro Paredes, el factor emocional parece ser el principal impulsor de la decisión de Dybala. El atacante nunca ha ocultado su profunda admiración por Boca Juniors ni su anhelo de vestir la camiseta del club en algún momento de su trayectoria profesional.

En declaraciones previas, Dybala expresó: 'Mi padre era un ferviente seguidor de Boca, y cuando venían a jugar a Córdoba, invariablemente asistíamos a la cancha. Siempre he soñado con jugar en Argentina, es un deseo que albergo en mi mente, aunque no sé si se hará realidad. Soy consciente del cariño que me profesa la afición de Boca, lo percibo a través de las redes sociales, donde circulan fotografías mías de cuando era niño.

Además, está la influencia de Paredes. Es gratificante porque nunca tuve la oportunidad de jugar en La Bombonera'. De confirmarse esta transferencia, marcaría el fin de una exitosa y prolongada etapa en el fútbol europeo, donde Dybala construyó una carrera de alto nivel.

Tras su partida de Argentina en sus inicios, el jugador ha defendido los colores de clubes como Palermo, Juventus y Roma, consolidándose como una figura destacada en la Serie A italiana y siendo objeto de interés por parte de grandes potencias del fútbol mundial como el FC Barcelona o el Paris Saint-Germain (PSG). Actualmente, Dybala se encuentra en proceso de recuperación de una lesión en el menisco externo de la rodilla izquierda.

Si bien ya ha comenzado a reintegrarse gradualmente a los entrenamientos, su atención también está centrada en definir su futuro inmediato. En Boca Juniors, el escenario parece propicio para su llegada. El equipo está atravesando un excelente momento deportivo, con una racha positiva tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, lo que aumenta el atractivo de la posibilidad de incorporarse al club.

Además, la presencia de Leandro Paredes como uno de los líderes del equipo actúa como un vínculo fundamental en las negociaciones. Mientras se aguarda el anuncio oficial, la expectativa entre los aficionados de Boca Juniors es cada vez mayor. La posibilidad de ver a la 'Joya' luciendo la camiseta azul y oro ya no se considera una mera fantasía, sino un escenario cada vez más tangible y cercano a la realidad.

La directiva de Boca, liderada por Juan Román Riquelme, ha estado trabajando en silencio para asegurar la llegada de Dybala, consciente del impacto que tendría su incorporación tanto a nivel deportivo como mediático. Se han mantenido conversaciones con el entorno del jugador para analizar las condiciones del contrato y las expectativas salariales, buscando un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes.

La afición de Boca, por su parte, ha manifestado su entusiasmo a través de las redes sociales y en las calles, expresando su deseo de ver a Dybala jugando en La Bombonera. La figura de Dybala representa un símbolo de talento y ambición, y su llegada a Boca Juniors podría significar un impulso importante para el club en su búsqueda de nuevos títulos y logros.

La negociación se encuentra en una etapa avanzada, y se espera que en los próximos días se produzca un anuncio oficial que confirme la incorporación del jugador al club. La expectativa es alta, y la afición de Boca Juniors sueña con ver a la 'Joya' brillando en el campo de juego y llevando al club a conquistar nuevas glorias





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