Dura reunión entre Sturzenegger y colegios inmobiliarios por la desregulación del sector

El ministro de Desregulación se reunió con representantes del corretaje inmobiliario para debatir la eliminación de la matriculación obligatoria y la apertura a plataformas Proptech. Las entidades defienden el rol de los colegios y alertan sobre riesgos de estafas.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los colegios profesionales del sector inmobiliario escaló tras la reunión mantenida entre el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , y representantes de las entidades del corretaje.

Durante el encuentro, las partes expusieron posturas enfrentadas sobre el futuro de la matriculación obligatoria y el rol de los colegios. Marta Liotto, titular del COFECI y del Colegio Inmobiliario porteño, señaló que la reunión dejó al descubierto diferencias profundas: "Caras de pocos amigos, de izquierda a derecha: Fernando Guzmán, Jorge Pighín (ambos de la FIRA), el ministro Sturzenneger, Marta Liotto del COFECI, y Román Paikin, del Colegio Inmobiliario porteño".

Liotto explicó que los corredores inmobiliarios son profesionales que se capacitan permanentemente para administrar e intermediar sobre el patrimonio de las personas, y defendió la importancia de la capacitación permanente, la ética profesional y los controles vinculados con la seguridad jurídica. Además, remarcó que uno de los principales ejes del planteo estuvo vinculado con la protección patrimonial de las familias.

Por su parte, el Gobierno, a través de Sturzenegger, dejó clara su intención de modificar varios ejes vinculados con el corretaje y las operaciones inmobiliarias. Según los borradores que circulan, los cambios apuntan a revisar el rol de los colegios profesionales y sus facultades regulatorias, abrir paso a nuevos modelos de intermediación y plataformas tecnológicas Proptech, digitalizar y simplificar trámites de compraventa, ampliar la competencia entre operadores y crear una nueva ley de defensa de la competencia que también alcanzaría a los colegios.

El oficialismo califica las estructuras regulatorias actuales como "privilegios corporativos" y busca flexibilizarlas. En este contexto, referentes como Casotti, de la plataforma Proptech PINT, respaldaron la necesidad de avanzar sobre cambios en el sistema de colegiación y defender una apertura mayor del mercado, argumentando que permitiría la competencia de nuevos actores y rompería con una anomalía argentina que transformó una actividad comercial en una profesión científica.

Casotti puso el foco en el crecimiento del ecosistema Proptech y el impacto tecnológico, afirmando que existe un cambio de paradigma tecnológico, cultural y estructural en la industria inmobiliaria mundial y Argentina no puede quedar atrás. Desde la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) advirtieron que una flexibilización de la matrícula podría aumentar riesgos de estafas y operaciones irregulares.

Jorge Pighin, vicepresidente primero de la entidad, explicó que la postura oficial apunta a ampliar la libertad para ejercer actividades económicas, pero señaló que el 95% de las estafas proviene de personas que no tienen matrícula. Los colegios cuentan con tribunales de disciplina que permiten actuar frente a irregularidades, y desde FIRA aseguraron que la seguridad jurídica está en riesgo.

No obstante, Pighin aclaró que mantendrán una posición crítica pero constructiva, buscando puntos equidistantes para sacar una ley que beneficie a todos. Mientras tanto, colegios y cámaras inmobiliarias de diversas provincias ya iniciaron contactos con diputados nacionales y legisladores locales para intentar frenar cualquier modificación.

El conflicto promete convertirse en uno de los debates más fuertes dentro del mercado inmobiliario durante los próximos meses, en un contexto donde el Gobierno apuesta a desregular y ampliar la competencia en distintos sectores económicos





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Desregulación Inmobiliaria Colegios Profesionales Proptech Matriculación Obligatoria Sturzenegger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El BCRA acelera con las reservas y Milei ordena 'mano dura' monetaria para pinchar la inflaciónSe acelera el ingreso de divisas tras una ola de ventas del agro y el gabinete económico aplica firmeza en la estrategia cambiaria oficial

Read more »

La dura advertencia de Cachanosky por el futuro del tipo de cambio: “Una Argentina cara”El especialista analizó el rumbo de la gestión libertaria y lanzó fuertes advertencias sobre el impacto directo en la “economía de la calle”.

Read more »

Sturzenegger ahora choca con el titular del Conicet por la ley de patentesEl ministro de Desregulación se reunió dos veces a escondidas con Daniel Salamone, vinculado a Hugo Sigman. Los encuentros terminaron mal.

Read more »

Malas noticias para Racing: Adrián Fernández sufrió una dura lesiónEl parte médico del mediocampista fue publicado en las redes oficiales de la Academia, después de 67 minutos de juego en el duelo ante Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana.

Read more »