Dura confrontación entre Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado argentino

Un fuerte cruce de acusaciones sobre corrupción y gestión judicial marcó la sesión del Senado durante el debate sobre el pliego del juez Carlos Mahiques.

El Senado de la Nación Argentina fue escenario de un episodio de altísima tensión política durante la jornada del jueves por la noche. En el marco de un debate centrado en el pliego del juez Carlos Mahiques , la atmósfera se tornó hostil cuando los senadores comenzaron a desviarse del análisis técnico para entrar en el terreno de las descalificaciones personales y política s.

Este enfrentamiento no fue un hecho aislado, sino que refleja la profunda polarización que atraviesa el país, donde cada sesión legislativa se convierte en un campo de batalla ideológico entre el oficialismo de La Libertad Avanza y la oposición representada por Unión por la Patria. La discusión, que inicialmente debía centrarse en la idoneidad de un magistrado, derivó rápidamente en un intercambio de acusaciones sobre corrupción, legitimidad institucional y el manejo de los fondos públicos.

El detonante del conflicto fue la intervención del senador formoseño José Mayans, quien utilizó su tiempo de palabra para lanzar fuertes dardos contra la figura de Manuel Adorni. Con un tono cargado de ironía, Mayans sugirió que el portavoz presidencial había experimentado un ascenso económico inexplicable y vertiginoso, llegando a calificarlo descaradamente como el cajero del Presidente.

Según el legislador de Unión por la Patria, el objetivo de los nombramientos actuales en el Poder Judicial es meramente instrumental, buscando una justicia que sea dócil al gobierno de turno en lugar de una verdadera justicia independiente. Mayans fue más allá y advirtió que el presidente Javier Milei eventualmente deberá rendir cuentas ante la justicia por sus actos de gobierno, sugiriendo que la administración actual posee un grado de corrupción alarmante que será desnudado en el futuro cercano.

La respuesta de Patricia Bullrich no se hizo esperar y fue proporcionalmente agresiva. La jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, visiblemente enfurecida, decidió alterar el orden de su discurso para responder directamente a las provocaciones de Mayans. Bullrich tildó las palabras del senador de irresponsables, mentirosas y provocadoras, lanzando un contraataque feroz contra la gestión política de la provincia de Formosa.

Describió el sistema gobernado por el monarca provincial como un régimen retrógrado, feudal y antirrepublicano, contrastando la realidad de una república con lo que ella denominó una republiqueta. En este sentido, Bullrich recordó que mientras en el resto del país se busca la transparencia, en Formosa la justicia parece no juzgar a quienes detentan el poder absoluto, cuestionando la moralidad de quien se atreve a hablar de corrupción.

El momento más irónico y mordaz del intercambio ocurrió cuando Bullrich decidió hacer referencia a uno de los escándalos de corrupción más emblemáticos del kirchnerismo: el caso de los bolsos de José López. Con un sarcasmo punzante, la senadora sugirió que, para el senador Mayans, aquellos bolsos llenos de dólares no contenían dinero, sino figuritas del Mundial.

Esta analogía fue utilizada para ridiculizar lo que ella considera una hipocresía sistemática por parte de la oposición, que intenta señalar la corrupción ajena mientras ignora las condenas judiciales que pesan sobre sus propios líderes. Bullrich enfatizó que la realidad es innegable y enumeró las condenas de Cristina Fernández de Kirchner, Amado Boudou y otros más de veinte funcionarios del gobierno anterior, exigiendo que la oposición se haga cargo de su pasado delictivo.

Finalmente, Bullrich retomó el tema del juez Carlos Mahiques para justificar por qué el sector kirchnerista se oponía a su nombramiento. Argumentó que el rechazo no se basa en la falta de capacidad del juez, sino en el miedo que genera su historial de sentencias contra la corrupción. Recordó que Mahiques fue quien juzgó el memorándum con Irán, quien participó en las medidas probatorias de los cuadernos de las coimas y quien procesó el lavado de dinero de Lázaro Báez.

Según la senadora, la estrategia de la oposición es asustar a los jueces para evitar que continúen investigando los delitos cometidos durante las gestiones previas. Así, el debate sobre un pliego judicial terminó convirtiéndose en un resumen exhaustivo de las rencillas políticas y los traumas judiciales que siguen dividiendo a la sociedad y a la clase política argentina





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