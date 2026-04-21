Dura baja en River: se confirmó el desgarro de su delantero estrella tras el Superclásico

River Plate pierde a su centrodelantero por una lesión grado 2 en el bíceps femoral derecho. El club busca variantes tácticas ante la falta de un reemplazante natural y la urgencia de clasificar en la Copa Sudamericana.

El Club Atlético River Plate atraviesa un momento de incertidumbre tras confirmarse una baja sensible en su estructura ofensiva. Luego de la jornada de descanso concedida por el cuerpo técnico tras la derrota en el Superclásico , el parte médico oficial arrojó un diagnóstico preocupante: un desgarro grado 2 en el bíceps femoral derecho para uno de sus pilares en el ataque.

Esta lesión no solo priva al equipo de un jugador fundamental en la estructura táctica, sino que obliga al entrenador a replantear sus piezas en un tramo del semestre donde el calendario se vuelve asfixiante y el margen de error disminuye drásticamente, especialmente considerando la falta de eficacia goleadora que ha mostrado el equipo recientemente. La ausencia del centrodelantero genera un vacío difícil de llenar, ya que dentro del plantel profesional no existe otro futbolista con sus características naturales y su olfato goleador. Aunque el jugador que tomó su lugar durante el último compromiso ante Boca Juniors posee condiciones físicas aptas para la disputa del balón en el área, sus funciones habituales no se corresponden con las de un número nueve clásico. Ante este panorama, el cuerpo técnico debe evaluar variantes estratégicas para mantener la competitividad. Es necesario recordar que esta baja es la quinta lesión muscular que sufre el jugador desde su regreso al club, un historial médico que preocupa a la dirigencia y que pone bajo la lupa la preparación física y el cuidado preventivo ante una seguidilla de partidos de alta intensidad que no otorga respiro a los futbolistas de élite. De cara al futuro inmediato, el equipo debe enfocarse en los compromisos cruciales por la Copa Sudamericana. El objetivo principal es terminar como líder de su grupo, lo cual permitiría evitar la instancia de playoffs contra los equipos que descienden de la Copa Libertadores, facilitando así un camino menos desgastante hacia las etapas finales. El cuerpo técnico es optimista con una posible recuperación en un plazo de diez días, apuntando al choque contra RB Bragantino como el escenario para su retorno. Mientras tanto, la responsabilidad de sumar recae sobre el resto del grupo, que deberá redoblar esfuerzos para suplir la jerarquía ausente. La gestión de esta lesión será clave, no solo por lo que representa el jugador en la cancha, sino por la necesidad de consolidar un esquema que permita ser eficiente sin depender exclusivamente de una individualidad en el frente de ataque, demostrando la profundidad y capacidad de adaptación del plantel actual frente a la adversidad deportiva





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