Dura baja en Boca: Agustín Marchesín será operado y se pierde todo el año

El arquero de Boca Juniors, Agustín Marchesín, sufrió una rotura de ligamentos cruzados y deberá afrontar una larga recuperación que lo mantendrá alejado de los campos de juego durante el resto de la temporada.

El mundo de Boca Juniors se encuentra sumido en una profunda tristeza tras confirmarse la noticia que nadie quería escuchar: Agustín Marchesín , pilar fundamental bajo los tres palos del equipo xeneize, estará fuera de las canchas por el resto de la temporada. La fatídica lesión , una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha, fue detectada tras una serie de estudios médicos que determinaron la necesidad de una intervención quirúrgica inmediata para reparar el daño estructural.

El procedimiento fue llevado a cabo con total éxito en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro por el reconocido doctor Jorge Batista, quien ha sido una figura clave en la recuperación de diversas figuras del club. Pese al optimismo del cuerpo médico sobre el éxito de la operación, el diagnóstico es contundente y doloroso para el jugador y el plantel: una rehabilitación mínima de ocho meses que lo margina por completo de toda competencia oficial durante este año calendario. La lesión de Marchesín se produjo en un contexto de altísima intensidad competitiva, lo que ha generado una conmoción especial dentro del vestuario. El propio portero, visiblemente afectado, compartió a través de sus redes sociales un emotivo mensaje donde repasó su trayectoria desde sus inicios en San Cayetano hasta el sueño cumplido de defender la camiseta de Boca en la Copa Libertadores, un anhelo que se vio truncado por este infortunio. El doctor Batista, buscando llevar tranquilidad y evitar especulaciones innecesarias, aclaró puntualmente en sus canales oficiales que esta rotura de ligamento no tiene vínculo alguno con el desgarro de aductor que el jugador venía arrastrando semanas atrás. Según el especialista, el mecanismo lesional fue casi imperceptible, producto de un ligero valgo y una rotación interna, situaciones propias del rigor físico del fútbol profesional que, lamentablemente, esta vez no perdonaron la integridad del guardameta. Ante este escenario, la preocupación recayó inmediatamente sobre el cuerpo técnico encabezado por Claudio Ubeda, quien en la rueda de prensa posterior al reciente superclásico debió enfrentar los interrogantes sobre el futuro del arco xeneize. El entrenador fue claro al señalar que, si bien la baja es un golpe duro para el grupo, el equipo cuenta con los recursos necesarios para seguir compitiendo. Ubeda evitó alimentar los rumores sobre una incorporación de urgencia, destacando la entereza de los juveniles que vienen pidiendo pista y que han demostrado estar a la altura de las circunstancias en momentos de máxima presión. El mensaje desde la institución es de calma: no se tomarán decisiones apresuradas en el mercado de pases, al menos no hasta la ventana de invierno, confiando plenamente en el material humano con el que cuenta el club para afrontar los desafíos que restan en el semestre. La prioridad ahora es la recuperación anímica y física de Marchesín, a quien todo el entorno acompaña en este difícil proceso de rehabilitación





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