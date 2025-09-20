Durán Barba analiza la estrategia de Milei: Errores que podrían complicar su gestión

El consultor político Jaime Durán Barba analiza la campaña de Javier Milei para las elecciones legislativas, señalando errores en su estrategia y comunicación que podrían dificultar su gestión. Durán Barba critica el tono confrontacional del presidente, la falta de conexión emocional con los votantes y la elección de lugares poco favorables para sus actos políticos.

El presidente Javier Milei lanzó recientemente, en la provincia de Córdoba, la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. En su discurso, el mandatario volvió a dirigir sus críticas al 'partido del Estado' y, en lugar de suavizar su tono en busca de mayores consensos, afirmó que desde el Congreso se intenta 'torpedear los logros de su gestión'.

Estas declaraciones fueron objeto de análisis por el experimentado analista político Jaime Durán Barba, quien identificó varios errores que, a su juicio, está cometiendo el líder libertario y que podrían dificultar aún más la situación actual de su administración. Durán Barba, reconocido por su experiencia en el ámbito político, enfatizó que las estrategias y el discurso de Milei evidencian una desconexión con las preocupaciones de la población. El analista ecuatoriano advirtió sobre el riesgo de que un sector significativo de votantes, que en 2023 apoyaron a Milei, ahora podrían retirar su respaldo debido a la percepción de que el gobierno no aborda adecuadamente las cuestiones que realmente importan a la ciudadanía. Durán Barba subrayó que el éxito en política reside en la conexión emocional con el electorado y en la habilidad para comunicar de manera efectiva. Además, el consultor cuestionó la estrategia comunicacional del gobierno, argumentando que el estilo confrontacional y los discursos centrados en la crítica a la oposición no son efectivos para ganar apoyo popular y podrían generar un rechazo mayoritario. En su análisis, Durán Barba hizo hincapié en la importancia de comprender la complejidad de la sociedad actual y la necesidad de adaptar las estrategias políticas a las cambiantes realidades sociales. Alertó sobre el peligro de subestimar el descontento generalizado con la política tradicional y la creciente desconfianza en las instituciones. El consultor político, Jaime Durán Barba, destacó también la necesidad de una estrategia más enfocada en conectar con los votantes a través de imágenes y un lenguaje corporal efectivo, en lugar de depender únicamente de discursos agresivos. Durán Barba también criticó la estrategia de llevar a cabo actos partidarios en localidades donde el gobierno no goza de popularidad, como Moreno y Lomas de Zamora, considerándolos contraproducentes. Argumentó que estas acciones, en lugar de generar apoyo, podrían resultar en un rechazo mayor y dañar la imagen del gobierno. El analista sugirió que el presidente debería replantear su enfoque comunicacional y estratégico, buscando una mayor conexión con la ciudadanía y evitando acciones que puedan interpretarse como provocativas o que generen desconfianza. Durán Barba finalizó señalando que el discurso de Milei, que aborda la corrupción, podría resultar contraproducente debido a la percepción de la opinión pública sobre la hermana del presidente, Karina Milei. El analista político también cuestionó la creencia generalizada de que la política depende exclusivamente de la economía. Durán Barba argumentó que la política es mucho más compleja y que factores como la imagen, la comunicación y la conexión emocional con los votantes son igualmente importantes, sino más. En cuanto a la estrategia política, Durán Barba también criticó los actos partidarios que el presidente ha encabezado en localidades donde no es bien recibido. El consultor político concluyó destacando la importancia de una estrategia política que refleje las preocupaciones de la sociedad y que busque generar confianza y apoyo popular





