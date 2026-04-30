Dueño de supermercado en Mar del Plata denuncia amenaza de muerte antes de su apertura

El propietario de un supermercado en Mar del Plata recibió una amenaza de muerte pintada en la fachada de su local antes de su inauguración. La Fiscalía inició una investigación que derivó en la detención de dos hombres de nacionalidad china, vinculados a la amenaza y al hallazgo de armas y dinero en efectivo en un allanamiento.

El propietario de un supermercado a punto de inaugurarse en Mar del Plata denunció haber recibido amenazas de muerte antes de la apertura del local.

Según informó el afectado, identificado como Chen Jia Iao, el mensaje 'Si abrís el local, te matamos' fue pintado con aerosol en color rojo sobre la fachada del comercio, ubicado en la calle Fleming al 100. El comerciante explicó que el color rojo tiene un significado simbólico en la denominada 'mafia china', asociado a la sangre de las víctimas, lo que aumentó su preocupación por la posible intención de extorsión o sabotaje.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía N°1, a cargo de Florencia Salas, quien inició una investigación que derivó en el allanamiento de otro supermercado cercano, ubicado en Cerrito al 300, donde se detuvo a dos hombres de nacionalidad china. Los sospechosos, identificados como Ni Fei (38 años) y Liao Deping (36 años), fueron vinculados al hecho mediante el análisis de cámaras de seguridad, que los ubicó en el lugar de los hechos en una camioneta Toyota Hilux SW4.

Durante el operativo, los efectivos policiales incautaron 184 millones de pesos en efectivo, dos pistolas calibre 9 milímetros sin documentación, teléfonos celulares y prendas de vestir que podrían estar relacionadas con el delito. Además, se encontró la camioneta utilizada en la amenaza. Ni Fei fue detenido por los delitos de coacción y tenencia ilegal de armas, mientras que Deping fue notificado por coacción.

Ambos casos están siendo investigados por la Fiscalía, que también revisó la documentación migratoria de los detenidos y ordenó la clausura del supermercado por incumplir normas de seguridad. El propietario del local amenazado, Chen Jia Iao, manifestó su temor ante la posibilidad de que los autores pertenezcan a grupos violentos, aunque aseguró no conocerlos. La investigación continúa para determinar si hay más personas involucradas en el caso





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