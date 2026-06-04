Dueño de autoservicio arrastra a presunto ladrón atado a su camioneta en Zárate

Un comerciante de Zárate capturó a un joven acusado de robar en su autoservicio, lo ató a su camioneta y lo arrastró por varias cuadras. El hecho quedó filmado y generó controversia sobre la justicia por mano propia. El delincuente fue detenido y el comerciante imputado por lesiones.

En un hecho que generó conmoción en la localidad bonaerense de Zárate , el dueño de un autoservicio decidió tomar justicia por mano propia tras sufrir un robo en su comercio, ubicado en el barrio El Progreso.

El comerciante, identificado como Juan Carlos Ramírez, de 45 años, inició una búsqueda por cuenta propia para dar con el presunto ladrón, un joven de 22 años. Tras localizarlo en su vivienda, Ramírez lo redujo y lo ató con una soga a su camioneta Ford Ranger, arrastrándolo por varias cuadras mientras los vecinos observaban atónitos la escena.

La secuencia, ocurrida minutos después de las 13 horas, quedó registrada por una cámara de seguridad, donde se ve cómo el sospechoso corre en algunos tramos y es arrastrado en otros, sufriendo lesiones en piernas y brazos. El hecho desató un intenso debate en la comunidad sobre los límites de la autodefensa y la justicia por mano propia. Vecinos del barrio manifestaron tanto apoyo como rechazo al accionar del comerciante, mientras que las autoridades locales intervinieron de inmediato.

La policía detuvo al presunto delincuente, quien quedó a disposición de la justicia, y también imputó a Ramírez por lesiones, ya que el joven presentaba golpes y raspones compatibles con el arrastre. La fiscalía a cargo del caso evalúa si el comerciante actuó en legítima defensa o si excedió los límites permitidos por la ley. El episodio se suma a una serie de casos similares en el país, donde ciudadanos hartos de la inseguridad deciden tomar medidas por su cuenta.

Sin embargo, expertos en derecho penal advierten que estas acciones pueden derivar en consecuencias legales graves, como penas de prisión por lesiones o privación ilegítima de la libertad. Mientras tanto, la comunidad de Zárate espera el desarrollo de la investigación, que podría sentar un precedente sobre cómo se juzgan este tipo de eventos.

Por su parte, el dueño del autoservicio se mostró arrepentido pero firme en su postura, asegurando que solo quería recuperar lo robado y evitar que el delincuente siguiera actuando impunemente





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Justicia Por Mano Propia Robo Zárate Arrastre Detenido

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Adiós a los celulares: el dueño de WhatsApp aseguró que serán reemplazados por este nuevo dispositivoMark Zuckerberg presentó esta nueva generación de dispositivos y ya se anticipa el fin de la hegemonía de los celulares. ¿De qué está hablando?

Read more »

El dueño de WhatsApp quiere empezar a cobrar para usar todas sus aplicaciones: cuánto costaráMeta, la compañía liderada por Mark Zuckerberg, anunció oficialmente el lanzamiento de planes pagos para Facebook, Instagram y WhatsApp. Todos los detalles.

Read more »

Mirgor inaugura planta de llantas de aluminio en Zárate y sustituye a proveedor chino para BrasilMirgor abrió su nueva fábrica de llantas de aluminio en Zárate, con una inversión de 120 millones de dólares y una capacidad de 1,2 millones de unidades al año. El primer envío a una terminal automotriz brasileña partirá el 15 de julio, desplazando al proveedor chino y destinando un tercio de la producción a exportaciones, como parte de la estrategia de diversificación del grupo.

Read more »

Video impactante: ató a un presunto ladrón a su camioneta y lo arrastró 600 metros por una calle de ZárateEl comerciante aseguró que el hombre le había robado mercadería de su supermercado. La secuencia fue filmada por vecinos y terminó con dos imputados en la causa.

Read more »