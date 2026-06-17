Duelo colectivo por las víctimas del accidente de helicópteros en Brasil: mensajes conmovedores de familiares y amigos

Familiares y amigos de las víctimas del accidente de helicópteros en Río de Janeiro, incluido Gaspi, hijo del librero Ricardo Héctor Prim, comparten mensajes de despedida en redes sociales, generando una ola de apoyo y solidaridad.

Ricardo Héctor Prim , dueño de una librería, expresó su profundo dolor en redes sociales tras la muerte de su hijo Gaspi en un accidente de helicóptero s en Río de Janeiro. compartió fotos de Gaspi de niño y adulto con mensajes breves pero conmovedores.

La comunidad respondió con innumerables mensajes de apoyo, mostrando cómo el duelo se volvió colectivo. Otro involucrado, el productor musical Victor Wao, también despidió a su amigo Lucas Frota, otra víctima del mismo accidente, mediante una publicación en Instagram. Wao explicó que debía estar en ese helicóptero pero no subió en el último instante, un hecho que calificó como un cambio de vida.

Este trágico suceso ha unido a amigos, familiares y desconocidos en un sentimiento común de pérdida y solidaridad, destacando el impacto humano más allá de las noticias iniciales





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