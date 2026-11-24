Chimy Ávila será baja para el partido contra Vélez. Guillermo Barros Schelotto evalúa reemplazos y gestiona el retorno de Thiago Silvero ante las dudas tácticas.

Guillermo Barros Schelotto enfrenta un rompecabezas táctico complejo de cara al compromiso que mantiene a Independiente en vilo. El estratega argentino debe definir la formación titular para enfrentar a Vélez, un duelo que se presenta extremadamente complicado debido a las múltiples bajas sufridas recientemente en el roster profesional. La situación en el área defensiva es particularmente crítica y obliga a replantear las opciones disponibles.

La baja confirmada de Chimy Ávila

La confirmación oficial señala que Chimy Ávila será baja para el partido contra Vélez. Este hecho deja un hueco importante en la ofensiva del equipo, obligando a la dirigencia y al cuerpo técnico a buscar alternativas de inmediato. La ausencia del delantero impacta directamente en la dinámica de juego que se venía construyendo en las últimas fechas.

Also read Oberá sigue de racha y superó a Independiente

El dilema defensivo con Thiago Silvero

La recuperación de Thiago Silvero, de 20 años, aporta un soldado valioso, pero no soluciona todos los problemas. Si bien la lógica deportiva sugiere que el titular habitual regresaría tras la expulsión sufrida ante Unión, la realidad del campo indica que el joven levantó a toda la defensa frente a Belgrano. Su actuación fue impecable y terminó siendo felicitada públicamente por Lucas Passerini y Uvita Fernández.

Silvero cuenta con 35 partidos en Primera, dos goles y una asistencia a su favor. Sin embargo, debe cargar con la reciente imagen del tempranero penal y la tarjeta roja ante el Tatengue, un incidente que bien pudo costar un boleto a la Copa Libertadores. Esta historia reciente genera incertidumbre sobre su estado anímico y físico para el duelo siguiente.

Advertisement

Impacto de otras bajas en la plantilla

La comparación con otras ausencias refuerza la decisión de gestionar con cautela a Silvero. Emanuel Mammana sufre de una fractura costal de larga data, mientras que Lucas Robertone presenta un grave desgarro muscular. Además, los juveniles Juan Policella y Simón Escobar se encuentran participando en el Mundial Sub 17, lo que los aleja completamente de la convocatoria inmediata.

A diferencia de estas lesiones graves y prolongadas, el regreso de Silvero resulta difícil de comparar con casos tan severos. No obstante, el escandaloso final en El Bosque, que dejó a Gimnasia con una dura baja de cara a Boca o Independiente, recuerda la fragilidad del equipo. Esta circunstancia histórica sirve de advertencia sobre los riesgos de sobrecargar a los jugadores recuperados.

Decisiones tácticas y el futuro inmediato

Todo parece indicar que no habrá novedades en la parte adelantada del campo de juego. Se mantendrá la formación que dejó atrás al Pirata por penales, tras una emotiva velada en el Estadio Amalfitani. La estabilidad en esa zona ofrece un punto de apoyo, pero la incertidumbre defensiva sigue siendo el principal desafío.

El manager argentino sabe que recupera solamente a un soldado en el corto plazo. La estrategia podría consistir en llevar a los pibes de a poco, evaluando su estado físico minuto a minuto. La decisión final sobre si Silvero se mantiene en el once o ingresa como cambio dependerá de su respuesta inmediata en los entrenamientos y la evaluación médica final.