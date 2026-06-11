En la Casa Rosada admiten que la explicación de Adorni no estuvo pensada principalmente para ordenar la discusión en la opinión pública , sino para encuadrar una estrategia judicial. Bajo esa lectura, la comunicación quedó limitada por el terreno en el que se moverá la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que sigue en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

Las dudas en el gabinete después de las explicaciones de Adorni y el plan de Milei para sostenerlo como vocero En la Casa Rosada reconocen que los dichos del jefe de Gabinete respondieron más a una estrategia judicial que política .

El Presidente quiere que el funcionario retome la presencia pública, aunque admite que ya no podrá recuperar el perfil confrontativo de la primera etapa. Las dudas en el Gabinete por la defensa de Adorni y el plan de Milei para sostenerlo como vocero (Foto: REUTERS/Tomas Cuesta)





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